Embrekte nedzirdīgo vasaras spēlēs 100 metru peldējumā brīvajā stilā izcīna bronzu
Latvijas sportiste Zane Embrekte sestdien Tokijā notiekošajās nedzirdīgo vasaras spēlēs izcīnīja bronzu 100 metru peldējumā brīvajā stilā.
Par uzvarētāju kļuva itāliete Viola Skoto di Karlo, kura finišēja 56,29 sekundēs un teju par sekundi laboja pasaules rekordu nedzirdīgajiem, bet otrā, zaudējot 1,8 sekundes bija Lielbritānijas pārstāve Šarlote Luīze Govere.
Finālā Embrekte finišēja 58,22 sekundēs un atpalika no Itālijas sportistes 1,93 sekundes. Latvijas sportiste ceturtās vietas ieguvēju pārspēja par vairāk nekā sekundi.
Savukārt priekšsacīkstēs 100 metru peldējumā brīvajā stilā vīriešu konkurencē Artis Vazdiķis ar finišu 56,38 sekundēs ierindojās 16. pozīcijā, bet Kristofers Kraze distanci peldēja 58,78 sekundēs un ieņēma 27. vietu 57 peldētāju konkurencē. Nedzirdīgo spēles šogad svin savu 101. gadskārtu. 25. nedzirdīgo vasaras spēles Japānas galvaspilsētā beigsies 26. novembrī.