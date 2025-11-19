Kristaps Dārgais izceļas ar jaunu turnīra rekordu un palīdz "Ogrei" izcīnīt uzvaru
Kristaps Dārgais trešdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačā izcīnīja 24 atlēkušās bumbas un laboja turnīra rekordu, "Ogrei" izcīnot uzvaru.
"Ogre" mājās ar rezultātu 77:67 (18:17, 31:14, 7:25, 21:11) uzvarēja "Viimsi" komandu.
Iepriekšējais līgas rekords - 21 atlēkusī bumba - piederēja vairākiem spēlētājiem. Dārgais šajā spēlē guva arī deviņus punktus.
Ogrēniešiem rezultatīvākais ar 16 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Anderss Nelsons, 14 punktus guva Gustavs Kampuss, 13 - Reinis Avotiņš, bet 12 punkti bija Kārlim Apstītim.
Pretiniekiem 19 punktus guva Jorgens Rikbergs, savukārt 16 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Kevinam Beikeram.
"Ogre" ar piecām uzvarām desmit spēlēs ieņem astoto vietu, bet "Viimsi" ar diviem panākumiem desmit mačos ir 11. pozīcijā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".