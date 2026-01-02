Ukrainas izlūkdienests brīdina, ka Kremlis gatavo plaša mēroga provokāciju ar cilvēku upuriem
Kremlis gatavo plaša mēroga provokāciju ar upuriem kā daļu no notiekošās speciālās operācijas, lai izjauktu ar ASV starpniecību vadītās miera sarunas.
Par to ziņo Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienesta (SZR) preses dienests.
"Šī operācija ir visaptveroša. Pēc tā sauktā "uzbrukuma Putina rezidencei" mēs no Kremļa dokumentējam jaunas, sagrozītas informācijas izplatīšanu, lai sagatavotu Krievijas un ārvalstu auditoriju turpmākai eskalācijai," ziņo SZR.
Izlūkdienests ar augstu iespējamību prognozē pāreju no manipulatīvas ietekmes uz bruņotu provokāciju no Krievijas specdienestu puses, kā rezultātā būs ievērojami cilvēku upuri. Paredzamais laiks ir vai nu Ziemassvētku svinību priekšvakarā, vai to laikā saskaņā ar Jūlija kalendāru - 7. janvārī.
Provokācijas vieta varētu būt reliģiska ēka vai cita vieta ar augstu simbolisku vērtību vai nu Krievijā, vai okupētajās Ukrainas teritorijās.
Lai viltotu pierādījumus par Ukrainas iesaisti, plānots izmantot Rietumos ražotu trieciendronu atlūzas, kas tiks nogādātas provokācijas vietā no frontes līnijas.
"Baiļu izmantošana un teroraktu veikšana ar cilvēku upuriem zem "viltus karoga" pilnībā atbilst Krievijas izlūkdienestu darbības stilam," atzīmēja SZR.
Saskaņā ar izlūkdienestu sniegto informāciju, Putina režīms ir atkārtoti izmantojis šo taktiku Krievijas iekšienē, un tagad šis pats modelis tiek eksportēts, ko netieši apstiprina augsta ranga Krievijas amatpersonu publiskie paziņojumi.
"Mēs aicinām plašsaziņas līdzekļus apšaubīt un rūpīgi pārbaudīt Kremļa publiskotos materiālus un neizplatīt Krievijas viltojumus," atzīmēja SZR.
Krievijas paziņojums
Pēc Lavrova teiktā, Krievijas spēki esot iznīcinājuši 91 Ukrainas bezpilota lidaparātu.
Tikmēr Krievijas Aizsardzības ministrija ziņoja par "89 + 23 bezpilota lidaparātu pārtveršanu visos reģionos, no kuriem 41 atradās virs Novgorodas apgabala".
Tādējādi aptuveni 50 bezpilota lidaparātu liktenis joprojām nav zināms.
Divas dienas pēc apgalvojumiem par iespējamu Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu Putina rezidencei Krievijas Aizsardzības ministrija pat publicēja bezpilota lidaparātu kustības karti, ko Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienests noraidīja kā viltojumu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis noliedza Krievijas apsūdzības par "uzbrukumu Putina rezidencei" un brīdināja, ka šādi apgalvojumi varētu būt sagatavošanās turpmākiem triecieniem pret Ukrainu.
Ukrainas Ārlietu ministrija norādīja, ka stāsts par uzbrukumu ir viltus ziņas, ko Maskava izmanto, lai grautu miera iniciatīvas, kurās iesaistīta Kijiva un Vašingtona.