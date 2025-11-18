Skotija trillerī pieveic Dāniju un pēc gandrīz 30 gadiem atgriezīsies Pasaules kausa finālturnīrā, piebiedrojoties Austrijai, Šveicei un Spānijai
Skotija otrdien īstā trillerī pieveica Dāniju un pirmo reizi kopš 1998. gada iekļuva finālturnīrā. Skotiem derēja tikai uzvara, kamēr mazākumā spēlējošiem dāņiem pietika ar neizšķirtu, un uzvaras vārtus skoti guva kompensācijas laikā.
C grupā Skotija izšķirošajā spēlē Glāzgovā ar 4:2 (1:0) pieveica mazākumā palikušo Dāniju un pirmoreiz kopš 1998. gada iekļuva finālturnīrā. Vārtus mājinieku labā jau trešajā minūtē guva Skots Maktominejs, bet 57. minūtē Rasmuss Hejluns ar 11 metru sitienu rezultātu izlīdzināja. 61. minūtē otru dzelteno kartīti mačā nopelnīja viesu aizsargs Rasmuss Kristensens. 78. minūtē Lorenss Šenklands vēlreiz izvirzīja skotus vadībā, bet izlīdzinājumu 81. minūtē panāca Patriks Dorgu - 2:2. Skotiem, lai izcīnītu pirmo vietu grupā, bija nepieciešama uzvara, un mača kompensācijas laika trešajā un astotajā minūtē vārtus guva attiecīgi Kīrens Tjernijs un Kenijs Maklīns.
Otrā grupas mačā Ungārijas pilsētā Zalaegersegā 0:0 spēlēja Baltkrievija un Grieķija.
Pēc sešām spēļu kārtām C grupā 13 punktus nopelnīja Skotija, 11 punktus - Dānija, septiņus - Grieķija un divus punktus - Baltkrievija.
J grupas mačā Beļģija mājās ar 7:0 (3:0) sagrāva Lihtenšteinu. Pa diviem vārtiem guva Žeremī Doku un Šarls de Ketelāre, bet pa vieniem vārtiem - Hanss Vanakens, Brendons Mehele un Aleksiss Salemākerss.
Otrā grupas mačā Velsa mājās ar 7:1 (3:1) sagrāva Ziemeļmaķedoniju, iekļūstot "play-off" turnīrā. Trīs vārtus uzvarētāju labā guva Harijs Vilsons, realizējot arī divus 11 metru soda sitienus, bet pa vārtiem guva Deivids Brukss, Brenans Džonsons, Deniels Džeimss un Neitans Broudheds.
J grupā pēc astoņām kārtām 18 punktus izcīnīja Beļģija, 16 punktus - Velsa, 13 punktus - Ziemeļmaķedonija, astoņus punktus - Kazahstāna, bet bez punktiem finišēja Lihtenšteina.
H grupā Rumānija savā laukumā ar 7:1 (3:1) sagrāva Sanmarīno. Vārtus mājinieku labā guva Stefans Bajarams, Denniss Mans, Janiss Hadži, Andrejs Raciu un Luiss Munteanu ar 11 metru sitienu, bet vēl divreiz viesi bumbu raidīja savos vārtos, izceļoties Dantem Rosi un Džakomo Valentīni.
Sanmarīno izlasē vārtus guva Nikolass Džakopeti, atklājot spēles rezultātu.
Otrā mačā Austrija Vīnē spēlēja 1:1 (0:1) ar Bosniju un Hercegovinu. 12. minūtē viesus vadībā izvirzīja Hariss Tabakovičs, bet izlīdzinājumu 78. minūtē panāca Mihaels Grigoričs.
H grupā astoņos mačos Austrija izcīnīja 19, Bosnija un Hercegovina - 17, Rumānija - 13, Kipra - astoņus punktus, bet Sanmarīno palika bez punktiem.
Šveice B grupas mačā viesos spēlēja 1:1 (0:0) ar Kosovu, sesto reizi pēc kārtas iekļūstot finālturnīrā. Rubens Vargass izvirzīja viesus vadībā, bet Florents Muslija rezultātu izlīdzināja.
Otrā mačā Zviedrija mājās spēlēja 1:1 (0:0) ar Slovēniju. Timi Elsniks izvirzīja viesus vadībā, bet neizšķirtu 87. minūtē panāca Gustavs Lundgrēns.
B grupā pēc sešām spēļu kārtām 14 punkti ir Šveicei, 11 - Kosovai, četri - Slovēnijai un divi punkti - Zviedrijai.
E grupas spēlē Spānija Seviļā spēlēja 2:2 (1:1) ar Turciju. Vārtus Spānijai guva Dani Olmo un Mikels Ojarsabals, bet turkiem - Denizs Guls un Salihs Ezdžans.
Otrā grupas mačā Bulgārija mājās ar 2:1 (2:0) apspēlēja Gruziju. Vārtus mājiniekiem guva Georgi Rusevs un Filips Krastevs, bet Gruzijai 88. minūtē ar vārtu guvumu izcēlās Luka Ločošvili.
Pēc sešām spēļu kārtām E grupā Spānijai ir 16 punkti, Turcijai - 13, bet Gruzijai un Bulgārijai - pa trim punktiem.
Pirmo vietu ieguvēji grupās iekļuva finālturnīrā, bet otro vietu ieguvēji spēlēs "play-off" turnīrā, kur vēl piedalīsies arī četras UEFA Nāciju līgas komandas.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla, Francija, Horvātija, Portugāle, Norvēģija, Vācija, Nīderlande, Beļģija, Austrija, Šveice, Spānija un Skotija.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.