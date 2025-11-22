Latvijas bobslejisti olimpisko sezonu Pasaules kausā sāk ar vietām otrajā un trešajā desmitā
Latvijas bobsleja ekipāža Jēkabs Kalenda/Arnis Bebrišs sestdien Kortīnā d'Ampeco Pasaules kausa pirmajā posmā ieņēma 13. vietu, bet Renārs Grantiņš/Edgars Ungurs ierindojās 23. pozīcijā.
Visu goda pjedestālu aizņēma Vācijas divnieki, un pirmo vietu izcīnīja Johannesa Lohnera ekipāža, kas abos braucienos bija ātrākā un summā finišēja minūtē un 51,15 sekundēs. Otro vietu, zaudējot 0,34 sekundes, ieņēma Frančesko Frīdriha pilotētais divnieks, bet trešajā pozīcijā, zaudējot 0,6 sekundes, bija Ādama Amūra divnieks.
Kalenda/Bebrišs, kas otrajā braucienā sasniedza 15. labāko rezultātu, divu braucienu summā zaudēja Lohneram 1,8 sekundes.
Pēc pirmā brauciena Kalenda/Bebrišs atpalika no Lohnera divnieka 0,85 sekundes un ieņēma 12. vietu, bet Grantiņš/Ungurs bija par 1,30 sekundēm lēnāki un ierindojās 23. pozīcijā 32 ekipāžu konkurencē, nekvalificējoties otrajam braucienam.
Kalendas pilotētā ekipāža pagājušajā sezonā divnieku sacensībās Pasaules kausa kopvērtējumā ieņēma devīto vietu, bet junioru konkurencē ierindojās aiz vācieša Ādama Amūra. Labāko rezultātu divniekos Kalenda sasniedza Siguldā, ieņemot piekto vietu, kā arī Altenbergā un Īglsas trasē, kur tika izcīnīta sestā vieta.
Grantiņam šī bija debija Pasaules kausa posmos. Pagājušajā sezonā Eiropas kausa sacensībās Grantiņš kopvērtējumā ieņēma otro vietu aiz vācieša Maksimiliāna Illmaņa pilotētās ekipāžas, trīs Siguldas posmos izcīnot attiecīgi trešo un divas otrās vietas, bet pirmajā no Siguldas Eiropas kausa posmiem izcīnot arī otro vietu Eiropas junioru čempionātā. Sieviešu sacensībās pirmajā posmā Latvija nebūs pārstāvēta, jo Amēlija Kotāne sezonu sākus Ziemeļamerikas kausā, koncentrējoties uz monobobsleja disciplīnu.
Šosezon, sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, ir paredzēti septiņi Pasaules kausa posmi. Nākamais posms novembra pēdējā nedēļā notiks Īglsas trasē Austrijā, decembra vidū skeletonisti sacentīsies Lillehammerē, ceturto posmu uzņems Sigulda, bet pēc jaunā gada notiks posmi Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.