Godam nosvinēta pirmizrāde dokumentālajai filmai “Maratonu rokzvaigzne”
Režisores Laumas Ozolas vadībā 14. novembrī kinoteātrī “Splendid Palace” atzīmēta dokumentālās filmas “Maratonu rokzvaigzne” pirmizrāde. Pie Latvijas rekordistes Samantas Petakovas stāsta līdzās strādāja producente Žanete Felsa, videogrāfs Oskars Andersons, komponists Valdis Zilveris, kā arī režisores asistente Lelde Haritonova.
2025. gada 6.aprīlī Polijā, Krakovā Samanta Petakova finišēja savu 300. maratonu. Šī medaļa atnesa maratonistei Latvijas rekordistes titulu, taču ceļš līdz rekordam nebūt nav rozēm izkaisīts. Sešu gadu vecumā Samantu pameta mamma, pirms diviem gadiem viņsaulē devās tētis. Pārdzīvojumi un dzīves likstas maratonistes likteņa zvaigznājā nav trūcis, taču tajā pašā laikā, viņa ir pierādījums tam, ka cilvēks, kurš redzams kalna virsotnē, tur neuzkrita. Samanta ar savu stāstu apliecina, ka izaicinājumi dzīvē nav zīmogs pasē. Šis stāsts ir par lieliem mērķiem, augstām likmēm, apņēmību, neatlaidību, šķietami neiespējamu sapņu piepildīšanu. Tas iedvesmos ikvienu, kurš stāv izvēles priekšā - darīt vai nedarīt. Tas ir atgādinājums katram - ar ticību sev var darīt lielas lietas.
Latvijas rekordiste Samanta Petakova atklāj savas sajūtas – gan par ierakstu sporta vēstures grāmatā, gan par gaidāmo dokumentālo filmu. “Uzsākot skriet maratonus, un pēc pāris gadiem saprotot, ka es varu sasniegt kaut ko lielu šajā sfērā - man te ir izdevība “būt kaut kam šajā dzīvē” - es pat vislielākajos sapņos nevarēju iedomāties, ka šis mans sasniegtais rezultāts iedvesmos citus cilvēkus, un manā dzīvē ieradīsies sapņu komanda, kura vēlēsies manu skriešanas piedzīvojumu iemūžināt dokumentālajā filmā. Jūtos īpaša un saprotu, ka biju izvēlējusies pareizo pagriezienu savā dzīvē. Zinu, ka jebkurš cilvēks var sasniegt savu mērķi, ja tas ir viņa īstais dzīves prieks. Tāds prieks, ka to darot, dvēsele dzied! Manuprāt, nevajag baidīties, jo mums visiem piemīt neticams gribasspēks sasniegt savu īsto dzīves rezultātu. Atliek mainīties, lai gan mainīties ir grūti, iziet no savas komforta zonas ir grūti, noturēties uz sava mērķa sasniegšanas ceļa ir grūti, bet vislielākie sasniegumi ir paveikti tad, kad cilvēks mainās un attīstās. Liels paldies komandai, kura izvēlējās parādīt šo visu caur dokumentālo filmu, es zinu, ka mūsu mērķis par šo filmu ir - iedvesmot citus un nebaidīties no savām patiesajām vēlmēm. Celies, ej un dari!”
Filmas režisore Lauma Ozola atzīst, ka ceļš līdz Latvijas rekordam nebūt nav rozēm kaisīts.
“Samantas stāsts liek apbrīnot un cienīt. Redzot pati savām acīm Polijā, kā Samanta sasniedza Latvijas rekordu, asaras bija arī man. Mana pārliecība ir tajā, ka vienu maratonu noskriet nevar visi, kur nu vēl 300. Sportisti tuvojoties finišam - raud, kliedz, klibodami velk kāju, lai tiktu līdz galam. Kāds arī izstājas un netiek līdz finiša līnijai. Tā ir neaprakstāma cīņa ar sevi. Samanta šo cīņu ir uzvarējusi pietiekami, lai izstāstītu, ko tas nozīmē un kā tas ir - skriet maratonus un nest Latvijas vārdu pasaulē. Viņai pieder Latvijas rekords. Viņa ir pirmā Latvijā, kas šo ir paveikusi.
Ar savu stāstu Samanta iedrošinās sabiedrību, ka sports un skriešana var kļūt par dzīvesveidu. Filma apliecinās ikvienam, ka cīņasspars un gribasspēks var sadoties rokās, kā arī parādīs, ko nozīmē disciplīna, raksturs un ticība saviem spēkiem. Šī ir filma, kas jāredz - gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, gan sportistiem, gan tiem, kas vēlas sekot saviem mērķiem un tos dzīvē arī sasniegt. Šī nebūt nav filma tikai par sportu. Šī ir filma, kas ļaus dzīves vērtības aplūkot zem lupas.”
