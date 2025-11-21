Olimpiskajā trasē ar plašu Latvijas sportistu pārstāvniecību sāksies jaunā bobsleja un skeletona sezona
No šodienas 2026. gada vienā no ziemas olimpisko spēļu mājvietām Kortīnā d'Ampeco sāksies 2025./2026. gada Pasaules kausa sezona skeletonā un bobslejā. Jau šodien startēs divi Latvijas skeletonisti un divas skeletonistes, kamēr nedēļas nogalē divi bobsleja piloti sacentīsies divnieku un četrinieku ieskaitē.
No šodienas ar skeletona sacensībām vīriešiem un sievietēm olimpiskajā Kortīnas d'Ampeco trasē sāksies jaunā 2025./2026. gada Pasaules kausa sezona bobslejā un skeletonā. Bobsleja divniekos un četriniekos sacensības gaidāmas nedēļas nogalē. Šodien uz starta dosies veseli četri Latvijas jaunie skeletonisti, bet bobslejā uz starta kāps divas divnieku un četrinieku ekipāžas, visiem cīnoties par kvalificēšanos uz Milānas olimpiskajām spēlēm nākamā gada februārī.
Bobsleja un skeletona preses konference pirms jaunās sezonas
Pirmais posms 18 gadu laikā
Kortīnā d'Ampeco bobsleja trase atradās līdz pat 2008. gadam, kad to slēdza. Ņemot vērā, ka 2026. gadā ziemas olimpiskās spēles noritēs tieši Itālijā, jaunu elpu guvusi arī šī bobsleja trasi, par ko gan ilgu laiku bija lielas neskaidrības. Ap trasi vēl dažus mēnešus pirms olimpisko spēļu sākuma norit būvdarbi un tieši tāpēc pirmais Pasaules kausa posms gan skeletonā, gan bobslejā notiks bez skatītājiem.
Salīdzinot ar iepriekšējo trasi, pārbūvētā ir par gandrīz 100 metriem garāka (1445 pret 1350 metriem iepriekš) un tajā ir arī vairāk virāžu - 16 pret 11 agrāk. Pirms šī posma sportistiem bija iespēja testēt trasi veselu desmit dienu garumā. Par saviem secinājumiem dalījās bobsleja izlases jaunais galvenais treneris Emīls Cipulis.
"Darba bijis daudz – pirmās dienas jau aizvadītas, un trase patiešām ir interesanta. Ledus vēl netiek liets, trase ir piņķerīga, ar vairākām āķīgām vietām, kur piloti meklē pareizās līnijas. Īpaši svarīgi būs precīzi izbraukt pirmo līdz ceturto virāžu – tieši šajā posmā lielākajai daļai rodas problēmas. Pārējā trase ir salīdzinoši maiga, bet joprojām prasa precīzu un tīru braukšanu," savos novērojumos dalījās jaunais izlases treneris.
“Trase sākumā šķita pat neizbraucama – augšdaļā jāstūrē daudz agresīvāk nekā citur. Kad izdodas precīzi izbraukt pirmās četras virāžas, tālāk jau ir stabilāk. Lejas daļā jāstrādā uz precizitāti, jo tur viegli zaudēt ātrumu. Tagad sākam pieslīpēt nianses – līnijas, stūrēšanas punktus, meklējam stabilu ritmu," savus secinājumus izteica Renārs Grantiņš, kurš debitēs Pasaules kausa apritē.
Kopumā visas sezonas garumā norisināsies astoņi Pasaules kausa posmi tādās vēl arī tādās trasēs kā Insbrukā, Lillehammerē, Siguldā, Vinterbergā, Sanktmoricā, Altenbergā un atjaunotajā Kēnigszes trasē. Tieši tur noslēgsies bobsleja un skeletona sezona, jo noslēdzošais Pasaules kausa posms jau noritēs pēc olimpisko spēļu beigām nākamā gada marta sākumā.
Gan skeletonisti, gan bobslejisti
Latvijas izlase nokomplektējusi sastāvus gan skeletonā, gan bobslejā. Jau šodien uz starta stāsies veseli četri jaunās paaudzes skeletonisti - kungiem Dāvis Valdovskis un Emīls Indriksons, bet dāmām Dārta Neimane un Marta Andžāne. Kopumā pirmajā Pasaules kausa posmā skeletonā kungiem piedalīsies veseli 35 skeletonisti, bet dāmām 33. Valdovskis šodien pirmajā braucienā startēs ar 22. numuru, Indriksons ar 26. numuru, kamēr Neimane ar 25., bet Andžāne - 31.
Līdz janvāra beigām gan skeletonā, gan bobslejā notiks cīņa par vietu olimpiskajās spēlēs. Pirmssezonas preses konferencē skeletona izlases treneris Ivo Šteinbergs minēja, ka viņa padotajiem būs noslogots grafiks, jo, lai īstenotu mērķi kvalificēties uz Milānas spēlēm, plānota dalība piecos Pasaules kausa posmos un piecos Eiropas kausa posmos. Viņš uzsvēra, ka mērķis esot uz olimpiskajām spēlēm vest divus skeletonistus vīriešiem un vienu līdz divām skeletonistēm dāmām.
Ja pirms gada bobsleja Pasaules kausā startēja tikai Jēkaba Kalendas pilotētā ekipāža, tad šoreiz gan divniekos, gan četriniekos uz starta dosies jau divas - arī Renāra Grantiņa, kurš tādējādi pilntiesīgi debitēs šajā līmenī. Pirms sezonas jaunais galvenais treneris Emīls Cipulis izteicās, ka komandas mērķis ir abu pilotu kvalificēšanās olimpiskajām spēlēm, kā arī Amēlijas Kotānes došanos uz nozīmīgajām sacensībām sieviešu konkurencē.
Pēc iepriekšējā neveiksmīgā pasaules čempionāta bobslejā nomainījās galvenais treneris. Ilggadējo Sandi Prūsi nomainīja Emīls Cipulis, kurš treneru kolektīvu veido kopā ar Edgaru Maskalānu un Ēriku Franki. Starpsezonā iegādātas arī jaunas bobsleja kamanas no "Wallner". Uz Kortīnu bobsleja izlase devās ar trim bobiem gan divniekos, gan četriniekos. Abās disciplīnās divi no bobiem bija BTC ražojumi, bet viens - "Wallner". Tāpat treniņos tika testēti jaunie slidu pāri.
Pagaidām bez agresorvalsts sportistiem
Kamēr kamaniņu sportā var rasties situācija, kurā atsevišķi agresorvalsts atlēti var piedalīties sacensībās kā neitrāli atlēti, pagaidām vismaz skeletona dalībnieku sarakstā uz pirmo posmu neviens agresorvalsts dalībnieks nav redzams. Tomēr vēl nesen tika ziņots, ka pastāv iespēja krievu sportistu atgriešanai sacensību apritē.
Septembrī Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) kongresā tika noraidīta Krievijas sportistu atgriešanās starptautiskajās bobsleja un skeletona sacensībās. Mēnesi vēlāk IBSF Apelācijas tribunāls lika daļēji atcelt 2022. gada IBSF kongresa apstiprināto Krievijas sportistu aizliegumu piedalīties IBSF pasākumos.
Tribunāls nolēma, ka tas būs izpildāms tikai tiktāl, ciktāl tas aizliedz sacensties sportistiem, kuri neatbilst Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) individuālo neitrālo sportistu noteikumiem 2026. gada olimpiskajās spēlēs. Tajā pašā laikā IBSF Apelācijas tribunāls noraidīja Krievijas Bobsleja federācijas lūgumu nekavējoties atļaut tās sportistu dalību jebkurās IBSF sacensībās.
Atgriežoties par olimpisko spēļu tēmu, tad bobslejā sievietēm un vīriešiem piedalīsies 170 sportisti - 114 vīrieši un 56 sievietes. Līdz pat priekšpēdējam Altenbergas posmam (no 12. līdz 18. janvārim) notiks kvalifikācija uz 2026. gada olimpiskajām spēlēm. Kvalifikācijā tiek ņemti vērā starti Pasaules kausā, Eiropas kausā, Ziemeļamerikas kausā un Āzijas kausā. Divu labāko nāciju piloti no kombinētā kopvērtējuma divniekos un četriniekos startēs ar trīs ekipāžām, septiņas nākamās labākās ar divām, un vēl astoņas kvotas divniekos un četriniekos tiks piešķirtas labākajiem astoņiem dažādu valstu pārstāvjiem pēc minētā kombinētā kopvērtējuma ranga. Vēl arī divas kvotas atvēlētas mājiniecei, Itālijai. Tas nozīmē, ka vīriešu bobslejā startēs 30 ekipāžas. Dāmām ir 25 vietas monobobā un tikpat arī divniekā.
Skeletonā vīriešiem un sievietēm startēs 25 sportisti, bet jaukto komandu sacensībās 20 pāri. Līdz pat 2026. gada 18. janvārim sportisti krāj punktus pasaules rangā. Lai varētu piedalīties olimpiskajās spēlēs, vīriešu konkurencē sportistam jābūt top70 rangā, bet dāmai - top55. Tāpat laika posmā no 2024. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 18. janvārim tas piedalījies vismaz astoņos Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) rīkotajās sacensībās un vismaz piecās sacensībās (vismaz divās trasēs) 2025./2026. gada sezonā. Pēc ranga vīriešiem divas valstis olimpiskajās spēlēs būs pārstāvētas ar trīs atlētiem, sešas ar diviem un septiņas ar vienu, kamēr dāmām - divas ar trijām, četras ar divām un 11 ar vienu.