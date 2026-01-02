Pārgājiena dalībnieki Kolorādo kalna takā atrod sievietes līķi
1. janvārī Kolorādo ziemeļos pārgājienu takā tika atrasta mirusi sieviete, un varas iestādes sniegušas informāciju par iespējamo nāves cēloni.
Pārgājiena dalīnieki Krosjē kalna takā Larimeras apgabalā ap pulksten 12:15 pamanīja pumu pie cilvēka, kas gulēja uz zemes, ziņo Kolorādo parku un savvaļas dzīvnieku dienests.
CNN vēsta, ka pārgājiena dalībnieki dzīvnieku aizdzina, metot akmeņus, pirms atklāja, ka upurim nav pulsa.
"Pumu uzbrukumi Kolorādo tiek uzskatīti par ļoti retiem," preses konferencē sacīja Kolorādo parku un savvaļas dzīvnieku (CPW) pārstāve Kara Van Hūsa. Lai gan kopš 1990. gada CPW ir ziņots par 28 uzbrukumiem, pēdējais nāvējošais uzbrukums bija 1999. gadā, paziņoja aģentūra.
Larimera apgabala koroners publiskos upura identitāti un nāves cēloni, sacīja Van Hūsa.
CPW, kas vada izmeklēšanu, paziņoja, ka policisti notikuma vietā šāva uz pumu, vēlāk to izsekoja un iemidzināja. Šajā apgabalā tika iemidzināta vēl viena puma.
Savvaļas dzīvnieki, kas iesaistīti uzbrukumos cilvēkiem, sabiedrības drošības nolūkos ir jāiemidzina, paziņoja CPW. Dzīvniekiem tiks veiktas cilvēka DNS pārbaudes, lai noteiktu, vai tie ir atbildīgi par uzbrukumu, kā arī tiks pārbaudīti, vai nav jebkādu anomāliju vai neiroloģisku slimību, piemēram, trakumsērgas un putnu gripas.
Saskaņā ar CPW tīmekļa vietni, Kolorādo ir aptuveni 3800 līdz 4000 pumu, kuru populācija ir pieaugusi kopš 1965. gada, kad tās tika klasificētas kā lielas medījamās sugas.
Dzīvnieki, kas galvenokārt dzīvo krūmājos un mežainos apgabalos zemā augstumā, galvenokārt medī briežus un aļņus.
CPW iesaka ikvienam, kurš sastopas ar pumu, radīt troksni, turēt priekšmetus virs galvas, lai izskatītos lielāki, un lēnām atkāpties.