"The Athletic": Elvis Merzļikins sezonu sācis apmierinoši
"The Athletic" apskatnieks Ārons Porclains, vērtējot Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Kolumbusas "Blue Jackets" spēlētāju sniegumu sezonas ievadā, Latvijas vārtsargam Elvim Merzļikinam piešķīris apmierinošu vērtējumu.
Porclains Merzļikinam piešķīris "B-" vērtējumu, kas pielīdzināms apmierinošam vērtējumam. Viņš arī izcēla, ka otrs "Blue Jackets" vārtsargs Džets Grīvss, iespējams, kļuvis par Kolumbusas vienības pirmo vārtsargu.
"Šķiet, ka Merzļikins Grīvsa ierašanās nākusi par labu. Grīvss ne tikai spēj viņu izaicināt, bet arī samazina Merzļikina slodzi. Teorētiski tam vajadzētu palīdzēt Merzļikinam izvairīties no slimībām un savainojumiem, kas viņu apgrūtinājuši pēdējos gados, taču šosezon viņš jau ir izlaidis mačus," norādīja "The Athletic" apskatnieks.
Merzļikins šosezon astoņos mačos palīdzējis komandai izcīnīt četras uzvaras, kā arī katrā spēlē vidēji ielaidis 3,37 vārtus, atvairot 90% metienu.
"Blue Jackets" ar 22 punktiem 20 mačos Austrumu konferencē ierindojas 11. pozīcijā.