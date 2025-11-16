"Paldies, Batsij!": Oskars Batņa saka ardievas Čehijas ekstralīgai, turpmāk spēlēs Somijā
Čehijas augstākās hokeja līgas komanda Hradeckrālovas "Mountfield" šķiras no Latvijas uzbrucēja Oskara Batņas, vēsta klubs. Batņa karjeru turpinās kādā no Somijas līgas komandām ar mērķi iegūt lielāku spēles laiku un pretendētu uz dalību ziemas olimpiskajās spēlēs.
"Paldies, Batsij", šādi klubs no latvieša atvadījies savā "Instagram" kontā.
Šosezon 30 gadus vecais Batņa 19 mačos guvis divus vārtus, bet iepriekšējā sezonā viņš 49 mačos iekrāja 17 punktus (10+7).
2023./2024. gada sezona Batņam bija labākā profesionālajā karjerā, Somijas meistarsacīkstēs Mikeli "Jukurit" sastāvā pamatturnīrā 59 mačos izceļoties ar 20 vārtiem un 18 rezultatīvām piespēlēm, bet "play-off" sešos dueļos pievienojot vēl trīs rezultatīvas piespēles.
Somijā viņš aizvadīja nepilnas trīs sezonas, pirms tam nedaudz vairāk nekā gadu spēlējot Francijas meistarsacīkstēs. Karjeras pirmajos gados Batņa pārstāvēja Rīgas "Dinamo", spēlēja komandās Latvijā, kā arī Alpu līgā un NAHL čempionātā Ziemeļamerikā.
Batņa 2023. gada pasaules čempionātā Latvijas izlases sastāvā izcīnīja bronzas medaļu.