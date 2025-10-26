Basketbolisti nonāk aiz restēm, Ostapenko agresija un patiesība par Porziņģa veselības problēmām
Aizejošā nedēļa Latvijas un pasaules sportā, kā jau ierasts, bija pilna dažādu negaidītu pavērsienu. Pasaules mērogā skaļākie notikumi saistīti ar negodprātīgiem basketbola sabiedrības pārstāvjiem. Ja visam nesanāca pasekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādina par notikušo.
Vairāki basketbola sabiedrības pārstāvji aizvadītajā nedēļā nonāca likumsargu redzeslokā – skandāli bija gan Lietuvā, gan Serbijā, bet globāli skaļākais saistīts ar kādreizējo NBA čempionu Čonsiju Bilapsu, kurš pēdējos gados bija Portlendas “Trail Blazers” galvenais treneris, kā arī Maiami “Heat” aizsargu Teriju Rozjēru. Mūsu pašu Kristapam Porziņģim nelielas likstas ar veselību, iesākoties jaunajai sezonai Atlantas “Hawks” rindās, tāpat viņš atklāja, kas ar viņu notiku pagājušajā sezonā un kāpēc bija vien blāva paša atblāzma pērn izslēgšanas spēlēs. Hokeja laukumos Sergejs Naumovs ticis pie jauna darba nacionālajā hokeja līgā (NHL), Rodrigo Ābols vicina dūres pasaules spēcīgākajā hokeja līgā, bet Kristeram Gudļevskim savainojuma dēļ, visticamāk, ies secen februārī gaidāmās olimpiskās spēles. Jaunā nedēļa sākās ar Latvijas sportistu lieliskiem panākumiem – Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš kļuva par U-21 pasaules čempioniem pludmales volejbolā, bet tenisiste Darja Semeņistaja pirmo reizi ielauzusies WTA ranga simtniekā. Savukārt mūsu vadošā tenisiste Aļona Ostapenko savā treniņprocesā iemēģinājusi kaut ko pavisam jaunu. Savukārt Latvijas virslīgas futbola tronī atgriezies mūsu turīgākais klubs "Riga FC".