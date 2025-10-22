Latviešu futbolists Milānas "Inter" rindās gūst vārtus un atdod piespēli UEFA Jaunatnes līgas spēlē
Latvijas futbolists Roberts Kukulis otrdien Briselē nāca laukumā uz maiņu, guva vārtus un rezultatīvi piespēlēja Milānas "Inter" uzvarā UEFA Jaunatnes līgas grupas turnīra trešās kārtas mačā.
"Inter" viesos ar 2:1 (0:0) pieveica Beļģijas vienību Senžilas "Royale Union". Kukulis laukumā nāca 79. minūtē un mača kompensācijas laika otrajā minūtē panāca neizšķirtu - 1:1. Viņš pēc Džamala Idrisu piespēles no tuva attāluma raidīja bumbu tukšā vārtu labajā stūrī. Rezultātu 62. minūtē bija atklājis mājinieks Seku Keitā, bet uzvaras vārtus spēles kompensācijas laika sestajā minūtē iesita Leonardo Bovio pēc Kukuļa piespēles. Kukulis mājinieku soda laukuma vidū atspēlēja bumbu pa sitienam Bovio, kurš to raidīja vārtu labajā apakšējā stūrī - 2:1.
Ar pieciem punktiem trīs spēlēs "Inter" turnīra tabulā ieņem 14. vietu 36 komandu vidū, bet "Union" ar trim punktiem ir 24. vietā.
Latvijas komanda "Jelgava" pirmās kārtas duelī divu maču summā ar 2:3 piekāpās "Akureyri" no Islandes, nākamajā kārtā neiekļūstot.
UEFA Jaunatnes līgā atsevišķos zaros sacenšas valstu čempioni un UEFA Čempionu līgas klubu jaunatnes komandas, vienotā izslēgšanas spēļu turnīrā kopā sanākot nākamā gada februārī. No valstu čempionu zara tajā iekļūs desmit trešo kārtu pārvarējušās komandas. Pagājušajā gadā par uzvarētāju kļuva "Barcelona", kas Šveices pilsētā Nionā ar 4:1 sagrāva Turcijas vienību "Trabzonspor".