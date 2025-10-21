Saeimas deputāts kritizē Aleksandra Samoilova neierašanos uz sēdi par sporta budžetu
Saeimas Valsts pārvaldes komisijas vadītājs Oļegs Burovs otrdien pārmeta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktoram Aleksandram Samoilovam neierašanos klātienē uz Sporta apakškomisijas sēdi par nozares budžetu, uz ko saņēma skaidrojumu, ka kopš vasaras valsts augstākais par sportu atbildīgais ierēdnis ir valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos Edgars Pukinsks, kurš sēdē bija klātesošs.
Apakškomisijas sēdes sākumā pie frakcijām nepiederošais deputāts Oļegs Burovs pauda neizpratni, kādēļ uz šī jautājuma izskatīšanu Samoilovs nav ieradies klātienē. Otrdienas sēdei Samoilovs bija pieslēdzies attālināti, ko Burovs sarkastiski nodēvēja par progresu, jo pagājušajā gadā IZM ierēdnis uz apakškomisijas sēdi, kurā tika skatīts jautājums par finansējumu sportam, neesot ieradies vispār.
Viņš IZM norādīja - "ja departamenta vadībā obligāti vajadzēja būt sportistam, tad tur varēja iecelt, piemēram, basketbolistu Kristapu Porziņģi vai hokejistu Teodoru Bļugeru". "Viņi ir zināmi sportisti, viņi arī var attālināti piedalīties," teica Burovs. Deputāts pauda viedokli, ka tā nav normāla situācija un ir ņirgāšanās par cilvēkiem, ka tik nopietnā jautājumā, kā budžets Latvijas sportam, klāt nav Sporta departamenta direktors. "Pēc pagājušā gada man ir aizdomas, ka viņš faktiski budžetā neorientējas," pauda Burovs.
IZM parlamentārais sekretārs Mārtiņš Daugavietis (JV) gan norādīja, ka sākotnēji šo jautājumu bija paredzēts skatīt 28. oktobra apakškomisijas sēdē, un tad Samoilovs būtu varējis ierasties arī klātienē, bet šobrīd viņš ir atvaļinājumā. Tāpat viņš informēja, ka ministrijā pirms kāda laika notikušas izmaiņas un šobrīd valsts augstākais par sportu atbildīgais ierēdnis ir valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos Pukinsks. Samoilovs turpina vadīt Sporta departamentu, cieši strādājot kopā ar Pukinsku, uzsver IZM.
Tieši Pukinsks sēdē deputātus informēja par valsts budžeta prioritātēm sportā nākamajā gadā. Klātesošie tika informēti, ka no kopējā IZM nākamā gada budžeta sportam plānots piešķirt 4,1%, kas ir 52 373 955 eiro. Tas ir par 4 060 186 eiro mazāk nekā šim gadam.
Kā norādīts IZM prezentācijā komisijai 400 000 eiro plānots pārdalīt no apakšprogrammas "Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam" apakšprogrammai "Sporta būves", lai nodrošinātu jaunās nacionālās sporta infrastruktūras darbības nepārtrauktību. Kā norādīts IZM mājaslapā, šīs apakšprogrammas ietvaros finansējums tiek piešķirts SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu uzturēšanai un deleģēto uzdevumu izpildei.
Savukārt atlikusī starpība saistīta ar Starptautiskās basketbola federācijas 2025. gada Eiropas čempionāta organizēšanu Latvijā, kas bijis vienreizējs maksājums un tika iekļauts atspoguļošanai IZM budžetā.
Starp šā gada sporta prioritātēm ministrija izvirzījusi finansējuma palielināšanu tautas sportam, tostarp tautas sporta pasākumu rīkošanai, kā arī bērnu un jauniešu sportam, tostarp nodrošinot visu akreditēto sporta skolu pedagogu finansējumu. Tāpat ministrija apņēmusies izstrādāt un virzīt apstiprināšanai likumprojektu "Sporta likums", lai modernizētu sporta nozares tiesisko regulējumu un veicinātu sporta politikas mērķu sasniegšanu. Diskusijas ar nozari vēl turpināsies.