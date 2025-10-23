Latvijas bobsleja izlase Pasaules kausa apritē atkal būs ar divām ekipāžām; ceram uz četriem skeletonistiem
Latvijas bobsleja komanda Pasaules kausa (PK) izcīņā gaidāmajā sezonā atgriezīsies ar divām ekipāžām, vēsta Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF).
Starpsezonā bobsleja komanda ieguvusi jaunu treneru sastāvu - par valstsvienības galveno treneri kļuva bijušais pilots Emīls Cipulis. Par trases treneri un atbildīgo par tehniku kļuvis Edgars Maskalāns, bet par fizisko sagatavotību rūpēsies speciālists no Vācijas - Ēriks Franke.
Kā atklāj LBSF, tad komanda pirms sezonas ieguvusi jaunas "Wallner" bobsleja kamanas - kā monobobu, tā divnieku un četrinieku, kuru testi šobrīd notiek Lilehammeres trasē, Norvēģijā. "Jau divas nedēļas testējam jaunās kamanas," par jauno tehniku izteicās izlases galvenais treneris. "ākām Siguldā ar divnieku treniņiem, tagad aizvadām treniņnometni Lilehammerē, kur paralēli divnieku testiem veicam braucienus arī ar četrinieku kamanām."
Pēc vienas sezonas pārtraukuma Latvijas bobsleja komanda PK izcīņā atgriezīsies ar divām ekipāžām. Kopā ar pilotiem Jēkabu Kalendu un Renāru Grantiņu sezonu sāks astoņi stūmēji, piedaloties visos PK posmos, bet pilote Amēlija Kotāne cīņu par olimpisko ceļazīmi sāks Ziemeļamerikas kausā.
Savukārt Latvijas skeletona komandas galvenais treneris Ivo Šteinbergs paredz, ka PK izcīņā varētu startēt pat četri Latvijas sportisti - divi vīrieši un divas sievietes. "Kuri sportisti startēs Pasaules kausā un kuri - Eiropas kausā, vēl nav zināms. To noteiks atlases sacensības," norādīja Šteinbergs.
Sīkāk par bobslejistu un skeletonistu gatavošanos sezonai LBSF plāno pastāstīt 4. novembrī preses konferencē, kas norisināsies plkst. 11 "Balcia Insurance" telpās, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 63.
Ar mediju pārstāvjiem tiksies LBSF prezidents Ansis Zeltiņš, federācijas ģenerālsekretāre Janika Judeika, bobsleja treneri Emīls Cipulis un Edgars Maskalāns, skeletona treneris Ivo Šteinbergs, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) pārstāvji, sportisti, kā arī federācijas atbalstītāji.
Olimpiskā sezona sāksies jau pēc nepilna mēneša - 21. novembrī, kad PK pirmais posms notiks jaunuzceltajā Kortīnas trasē Itālijā, kur februārī risināsies arī olimpiskās spēles. Šosezon paredzēti septiņi PK posmi, no kuriem ceturtā posma sacensības gada nogalē norisināsies Siguldas trasē.