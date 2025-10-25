Mūžībā devies Sanda Ozoliņa un Sergeja Žoltoka jaunatnes treneris Jevgeņijs Ļinkevičs
62 gadu vecumā mūžībā devies ilggadējais Latvijas hokeja treneris Jevgeņijs Ļinkevičs (1963–2025) — personība, kura ar savu darbu un degsmi ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas hokeja attīstībā.
Latvijas Hokeja federācija izsaka visdziļāko līdzjūtību Jevgeņija Ļinkeviča ģimenei, tuviniekiem un visai Latvijas hokeja saimei.
Hokeja klubs “Zibeņi” savā paziņojumā norāda, ka treneris Ļinkevičs bija cienīts un iemīļots gan savu audzēkņu, gan kolēģu vidū — viņa profesionalitāte, sirds darbs un neizsīkstošā enerģija iedvesmoja vairākas sportistu paaudzes.
“Izsakām visdziļāko līdzjūtību trenera Jevgēņija Ļinkeviča ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem un visiem, kuriem bija gods viņu pazīt un pie viņa trenēties,” teikts kluba paziņojumā.
Ļinkeviča audzēkņu vidū bijušas vairākas Latvijas hokeja leģendas — Sandis Ozoliņš, Sergejs Žoltoks, Grigorijs Panteļejevs, Aigars Cipruss, Aleksandrs Semjonovs, Kārlis Skrastiņš, Rodrigo Laviņš, Igors Bondarevs, Oļegs Sorokins, Arvīds Reķis un Raitis Ivanāns.
Viņa vadībā treniņu gados izauga daudzi talantīgi jaunie hokejisti, kas vēlāk pārstāvējuši Latviju gan Eiropas, gan Ziemeļamerikas klubos.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Jevgeņija Ļinkeviča ģimenei, tuviniekiem un visiem, kuriem viņš bija tuvs.