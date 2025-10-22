Latvijas regbija izlases trenera amatā ieceļ čempionu "Livonia" speciālistu; šīs komandas spēlētāji vēl nesen atteicās spēlēt valstsvienībā
Latvijas vīriešu regbija izlasi šajā sezonā vadīs Mārcis Rullis, vēsta Latvijas Regbija federācija (LRF).
Šajā ciklā izlases vadība uzticēta Latvijas čempionu "Livonia" trenerim Rullim, bet viņam asistēs "Fēniksa" galvenais treneris Kristaps Staņa un regbija kluba "Mītava" treneris Roberts Bondarenko. Trīs Latvijas treneriem kā konsultants palīdzēs "Livonia" galvenais treneris Neils Džonsons.
Rullis pauž cerību, ka kopīgiem spēkiem izdosies pavirzīt izlasi uz augstāku divīziju, jo tas esot federācijas un treneru mērķis. "Ar mani kopā būs pieredzējis treneru korpuss ar Džonsonu priekšgalā, kurš man daudz devis trenera karjeras izaugsmē, jo trīs gadus spēlēs esmu strādājis plecu pie pleca ar viņu," LRF citē Ruļļa teikto.
LRF prezidents Kārlis Vents skaidro, ka Ruļļa apstiprināšana par Latvijas regbija izlases galveno treneri ir likumsakarīga, ņemot vērā "Livonia" sportiskos sasniegumus šajā sezonā. "Jā, tas viņam noteikti ir jauns izaicinājums, taču esmu pārliecināts, ka viņš labi tiks galā ar šo atbildību. Šogad mums kopumā ir arī plašāks izlases treneru kolektīvs - galvenajam trenerim būs divi palīgi, Staņa un Bondarenko. Abi šie treneri šogad ieguvuši "World Rugby" trešā līmeņa trenera diplomus, un vēlamies, lai iegūtās teorētiskās zināšanas uzreiz tiktu liktas lietā, aktīvi iesaistoties darbā ar izlasi," stāsta Vents.
"Zinot darba apjomu un ieguldījumu, ko "Livonia" treneru kolektīvā sniedz Džonsons, vienojāmies arī ar viņu par konstruktīvu sadarbību, lai Latvijas regbija izlasei šī būtu veiksmīga sezona. Mērķis ir uzvarēt apakšgrupā un iekļūt "Trophy" divīzijā, tādējādi uzlabojot gan Latvijas pozīcijas Eiropas reitingā, gan spēlētāju regbija līmeni kopumā," turpina Vents.
Jāatgādina, ka šī gada pavasarī regbija izlasi pāršalca konflikts. Par treneri iecēla lietuviešu speciālistu Tomasu Ziboli, taču "Livonia" regbisti, atsaucoties uz konfliktu Baltijas līgas spēlē 2024. gadā, atteicās pārstāvēt valstsvienību viņa vadībā.
Latvijas izlase šīs nedēļas nogalē dosies uz Helsinkiem, kur sestdien aizvadīs "Rugby Europe" Konferences divīzijas spēli pret Somiju. Savukārt 1. novembrī Latvijas regbisti Valmierā uzņems Norvēģijas valstsvienību. Konferences divīzijas turpinājumā pēc tam Latvijas izlase 2026. gada 11. aprīlī uzņems Igauniju un nedēļu vēlāk 18. aprīlī spēlēs Luksemburgā.
"Rugby Europe" Konferences divīzijā 21 komanda sadalīta piecās grupās. Pēc grupu sacensībām tikai divas labākās komandas piedalīsies "play-off" cīņā par tikšanu uz "Trophy" divīziju. Latvijas izlases jaunais treneru korpuss uz spēlēm pret Somiju un Norvēģiju izsaucis 27 spēlētājus, no kuriem izvēlēsies tos, kuri dosies laukumā katrā spēlē.
Latvijas izlases sastāva kodolu rudens spēlēs veidos čempionu "Livonia" spēlētāji (kuri tādējādi atgriezušies izlasē), vēl trīs ir šosezon "livoniešu" rindās spēlējušie regbisti no citiem klubiem ("Mītava" un "Goteborg"), četri spēlētāji ir no vicečempioniem "Miesnieki", divi no "Ežiem", bet viens no Viļņas "Geležinis Vilkas". Šajā sabraukumā izlasei pievienosies arī iepriekš Latvijas valstsvienībā spēlējušais Dimitri Fondu, kurš ikdienā spēlē Francijas klubā "Castelsarrasinois".
Latvijas izlases kandidātu saraksts: Andis Vangals, Artūrs Alainis, Bruno Osītis, Dāvids Bērtiņš, Gļebs Vorobjovs, Gundars Grieķis, Janeks Taškāns, Marks Gardovičs, Mārtiņš Rundāns, Miķelis Jurevičs, Nauris Bērziņš, Roberts Brikmanis, Ruslans Sosnars, Uvis Vasiļenko, Aleksejs Grigorjevs (visi - "Livonia"), Agris Apkalns, Emīls Balodis, Gabriels Ķirsis, Ričards Iesalnieks (visi - "Miesnieki"), Rihards Pļuškevics, Dāvids Židelis (abi - "Mītava"), Ingus Aivars, Matīss Zicāns (abi - "Eži"), Antons Oseledko ("Goteborg", Zviedrija), Dimitri Fondu ("Castelsarrasinois", Francija), Deniss Aleksejevs (Viļņas "Geležinis Vilkas", Lietuva).