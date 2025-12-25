Sabiedrība
Šodien 16:13
FOTO un VIDEO: Ziemassvētkos liela rosība pie Rīgas Lutera baznīcas
Pie Rīgas Lutera baznīcas šodien no plkst. 13 līdz plkst. 15.30 norisinājās pasākums "Ziemassvētku dārzs Torņakalnā", kurā darbojās tirdziņš un radošā darbnīca, informēja Rīgas pašvaldībā.
Pasākumā bija pieejams arī foto stūris, kā arī norisinājās pārdomu ceļš ap baznīcu.
Savukārt Tallinas ielas kvartāla Angāra koncertzālē plkst. 15 uzstāsies fonda "Nāc līdzās" koris cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Ziemassvētku pasākumi pie Rīgas Lutera baznīcas
