FOTO un VIDEO: Ziemassvētkos liela rosība pie Rīgas Lutera baznīcas

Pie Rīgas Lutera baznīcas šodien no plkst. 13 līdz plkst. 15.30 norisinājās pasākums "Ziemassvētku dārzs Torņakalnā", kurā darbojās tirdziņš un radošā darbnīca, informēja Rīgas pašvaldībā.

Pasākumā bija pieejams arī foto stūris, kā arī norisinājās pārdomu ceļš ap baznīcu.

Savukārt Tallinas ielas kvartāla Angāra koncertzālē plkst. 15 uzstāsies fonda "Nāc līdzās" koris cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

