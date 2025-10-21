NBA finālistes drafta izvēlei par bēgšanu no policijas draud nopietnas nepatikšanas
Pirmdien, 20. oktobrī, Indiānā par agresīvu un pārgalvīgu braukšanu, kā arī bēgšanu no policijas aizturēts un vēlāk apcietināts Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas "Pacers" šī gada drafta izvēle Kems Džounss.
Kā norāda policija, tad Kems Džounss 20. oktobra rītā ar savu auto krietni pārsniedzis ātrumu, braucot ar 144 kilometriem stundā vietā, kur maksimālais atļautais ātrums ir 80 kilometri stundā. Tika novērots, ka automašīnas šoferis bieži pārkārtojās no vienas joslas uz otru, kā arī brauc pārāk agresīvi, esot ļoti tuvu citiem satiksmes dalībniekiem.
Indiānas štata ceļu policija uzsāka pakaļdzīšanos Indiānas "Pacers" basketbolistam, kurš uz pirmajiem policijas signāliem nereaģēja, turpinot ceļu. Tikai vēlāk Džounss apturēja auto un savā liecībā policijai minējis, ka nav zinājis par to vēlmi viņu apstādināt, atklājot sava pārkāpuma iemeslu.
"Džounsa kungs nezināja, ka pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus. Viņš kavēja Indiānas "Pacers" treniņu. Viņš apgalvoja, ka redzējis policijas mašīnu ar ieslēgtām bākugunīm, taču nedomāja, ka tie mēģina viņu apturēt," teikts tiesas materiālos. Interesanti, ka "Pacers" komandas galvenajam sastāvam 20. oktobrī nemaz nebija paredzēts treniņš, taču tāds bija plānots G-līgas komandai "Boom".
Pēc apturēšanas Džounsu policija aizturēja, un vismaz 20. oktobri viņš pavadīja ieslodzījumā, vēl netiekot noteiktai drošības naudai viņa atbrīvošanā. Par saviem pārkāpumiem 2025. gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) drafta otrās kārtas izvēlei draud līdz desmit tūkstošu dolāru liels naudas sods (8600 eiro), kā arī divi ar pusi gadi cietumā.
Indiana Pacers rookie Kam Jones arrested after a brief chase on Interstate 65 in Indianapolis Monday morning.@IndStatePolice tell us a trooper tried to pull Jones over for alleged erratic driving on southbound I-65 near the North Split. Police say Jones did not pull over at… pic.twitter.com/x4vDRPgdpi— Ashton Hackman WTHR (@ashtonhackmantv) October 20, 2025
"Zinām par situāciju, kurā iesaistīts Kemu Džounss. Šobrīd iegūstam papildus informāciju un nekādus komentārus nesniegsim," teikts Indiānas "Pacers" komentārā. Klubs Džounsu draftā izvēlējās ar 38. numuru, turklāt vasarā noslēdza četru gadu līgumu par 8,6 miljoniem dolāru (7,4 miljoniem eiro). Pirms sezonas viņš gan ārstē muguras savainojumu.
Jau naktī uz trešdienu, 22. oktobri, sāksies jaunā NBA sezona. Indiānas "Pacers" iepriekšejā gadā aizspēlējās līdz finālam, kurā septiņu spēļu sērijā ar 3-4 piekāpās Oklahomasitijas "Thunder". Vienība jauno sezonu sāks bez līdera Tairīsa Halibērona, kurš atlabst no Ahilleja cīpslas savainojuma.