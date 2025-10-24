Aļona Ostapenko šoreiz necīnās kortā, bet ringā (ekrānuzņēmums no video)
Citi sporta veidi
Šodien 18:18
Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko tenisa kortu nomaina pret brutālāku sporta veidu. VIDEO
Gatavojoties "WTA Finals" turnīram, Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko parādījusi, ka viņas sporta intereses neaprobežojas tikai ar tenisa kortu, un demonstrēja savu prasmi arī krietni brutālākā sporta veidā, ringā mērojoties spēkiem ar treneri Otto Kovči.
Jelena Ostapenko wins boxing match in tight fight (video: @ otto_kovci) pic.twitter.com/LcEaYYr6nT— solid_video (@solidvideo4358) October 24, 2025
Ostapenko gatavojas prestižajam turnīram "WTA Finals", kas no 1. līdz 8. novembrim notiks Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā. Viņa spēlēs dubultspēļu turnīrā ar taivānieti Suveju Sji. Jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā Ostapenko par vienu pozīciju pakāpusies uz 24. vietu, bet dubultspēļu rangā saglabājusi septīto pozīciju.
Savukārt Otto Kovči ir divkārtējais Eiropas čempions kikboksā ar vairāk kā 10 gadu pieredzi kikboksa un boksa trenera amatā, vēsta sporta centra "Teika" mājaslapa. Tur norādīts, ka Otto audzēkņi ir godalgotu vietu ieguvēji gan Latvijas sacensībās, gan starptautiskos turnīros.