Kristaps Porziņģis pirmajā NBA jaunās sezonas spēlē "Hawks" vienībā debitē ar 20 punktiem
Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) jaunās sezonas pirmajā spēlē guva 20 punktus, tomēr viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" ar 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28) piekāpās Toronto "Raptors" vienībai.
Porziņģis savā pirmajā spēlē čempionātā "Hawks" kreklā uz laukuma bija 25 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no septiņiem tālmetieniem, vienu no pieciem divpunktu metieniem un visus sešus soda metienus. Viņa kontā arī septiņas izcīnītas atlēkušās bumbas zem groziem, divas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni, divas kļūdas, četras personīgās piezīmes un +/- rādītājs -11.
Par latvieti rezultatīvāki mājinieku rindās bija Džeilens Džonsons un Trejs Jangs, kuri katrs guva pa 22 punktiem. Vēl 18 punktus guva Onejka Okongvu, bet 16 - Zakarijs Risašē. Uzvarētāju sastāvā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Rovans Aleksandrs Barets, 22 punktus guva Skotijs Bārnss, 21 - Greidijs Diks, bet 16 - Brendons Ingrems. Nākamo spēli Porziņģa pārstāvētā "Hawks" vienība aizvadīs piektdien, kad viesos tiksies ar Orlando "Magic" vienību.