Sedriks Kouadio ar mammai veltīto uzrakstu "Dusi mierā, mammu, es Tevi mīlu" (foto: FC RFS)
Futbols
Šodien 05:55
"Vārtus veltīju mammai!": RFS spēlētājs Sedriks Kouadio atklāj skaudro sāpi pēc kluba uzvaras
Pagaidām vēl Latvijas čempione RFS svētdien "Tonybet" futbola virslīgas spēlē viesos ar 4:2 pieveica "Tukums 2000" vienību, tādējādi liedzot līderei "Riga" jau šajā kārtā nodrošināt čempiones titulu. Vienus vārtus RFS labā guva kotdivuārietis Sedriks Kuadio, kurš tos veltīja sev vistuvākajam cilvēkam, kuru nesen zaudēja — savai mammai.
Pēc gūtajiem vārtiem 29 gadus vecais Kuadio parādīja krekliņu ar veltījumu mammai "Dusi mierā, es Tevi mīlu, Tu vienmēr būsi manā sirdī".
Nesen Kuadio atgriezās dzimtenē, lai apglabātu savu mammu, un atzīst, ka pašlaik viņam nav viegli koncentrēties uz futbolu. "Viņa būs lepna ar mani tur, kur viņa ir pašlaik," viņš sacīja.
Viņš arī piebilda, ka mammas dēļ šķīries no saviem kuplajiem matiem, jo viņa ciltī ir pieņemts, ka vecāka nāves gadījumā dēls nogriež sev matus. "Tajā pašā dienā, kad izdzirdēju ziņas, es nogriezu matus," viņš sacīja.
Kuadio uzsvēra, ka komandas biedru un paša kluba atbalsts viņam ļoti palīdzējis šajā grūtajā laikā, un tas viņam dod spēku cīnīties tālāk.