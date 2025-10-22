Jaunā NBA sezona sākas ar čempionu gredzenu pasniegšanu un "Thunder" dramatisku uzvaru
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) jaunā sezona otrdien sākās ar čempionvienības Oklahomasitijas "Thunder" panākumu otrajā pagarinājumā savā laukumā pār Hjūstonas "Rockets" vienību.
"Thunder" bija pārāki ar 125:124 (27:30, 24:27, 24:22, 29:25, 11:11, 10:9). Pēdējos divus punktus ar realizētiem soda metieniem 2,3 sekundes pirms otrā papildlaika beigām uzvarētāju rindās guva pagājušās sezonas vērtīgākais spēlētājs jeb MVP Šejs Gildžess-Aleksandrs. Viņš pamatlaika izskaņā arī 2,1 sekundi pirms mača noslēguma panāca neizšķirtu 104:104.
"Thunder" līderis Gildžess-Aleksandrs pirmajā puslaikā guva tikai piecus punktus, bet maču noslēdza ar 35 punktiem, vēl 28 punktus guva Čets Holmgrens, bet 16 punktus pievienoja Eidžejs Mičels.
"Rockets" no zaudējuma neglāba Alperena Šengina 39+11 un septiņas rezultatīvas piespēles, kamēr bijušais "Thunder" spēlētājs Kevins Durants, kuru negatīvi uzņēma vietējā publika, izcēlās ar 23 punktiem un deviņām bumbām zem groziem, bet 18 punktus guva Eimens Tompsons.
Pirms spēles "Thunder" saņēma savus čempiona gredzenus par iegūto titulu iepriekšējā sezonā. Katrā gredzenā ir vairāk nekā 800 individuāli slīpēti, ar rokām iestrādāti dārgakmeņi. Bez tā katrs gredzens kopumā ir ļoti smalki izstrādāts.
A groundbreaking feat of innovation, each ring top is precisely engineered to fit a removable band ring.— The Champions Collective (@TheChampionsCo) October 21, 2025
Personalized for each player, their band ring features their number and signature. pic.twitter.com/nmQiCLlYbs
Šī bija tikai sestā reize NBA vēsturē, kad sezonas atklāšanas mačā nepieciešami divi papildlaiki un pirmā tāda reize kopš 2005. gada. Pagājušajā sezonā "Thunder" finālsērijā līdz četriem panākumiem ar 4-3 pārspēja Indiānas "Pacers" vienību.
Citā šīs nakts spēlē ar panākumu jauno sezonu sāka Goldensteitas "Warriors", kas ar 119:109 apspēlēja Losandželosas "Lakers". Pretiniekus no zaudējuma neglāba Lukas Dončiča 43 punkti, 12 atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvās piespēles. Uzvarētājiem ar 31 punktu izcēlās Džimijs Batlers, bet 23 punktus pievienoja Stefens Karijs. Jau šonakt ar spēli pret Toronto "Raptors" jauno sezonu sāks Kristaps Porziņģis un Atlantas "Hawks".