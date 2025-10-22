Elvis Merzļikins skaidro izmaiņas treniņprocesā, kas sezonas sākumā devušas rezultātu
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins pēc otrdien izcīnītās uzvaras Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā pār vieno no turnīra spēcīgākajām komandām Dalasas "Stars" sacīja, ka vasarā treniņos ir veicis izmaiņas un tas pagaidām labi darbojoties.
Jau ziņots, ka Merzļikins otrdien atvairīja 22 pretinieku metienus un palīdzēja Kolumbusas "Blue Jackets" komanda izbraukumā uzvarēt ar rezultātu 5:1 (2:0, 0:1, 3:0), kā arī tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni.
Kopumā latviešu vārtsargs tika galā ar 22 no 23 pretinieku metieniem, atvairot 95,7% raidījumu. "Pēc spēles ar Kolorado ["Avalanche", zaudējuma 1:4] redzējām savas kļūdas, pie tā strādājām nākamajā dienā, un nākamā spēle jau bija labāka [uzvara pār Tampabejas "Lightning" 3:2]," pēc otrdienas mača pastāstīja Merzļikins. "Šodien bija vēl labāk, jo mēs labi slidojām, bijām ātri, bloķējām metienus un darījām visu pareizi."
Merzļiks slavēja komandas biedrus, kas daudz strādā aizsardzībā un atzina, ka ģērbtuvē ir lieliskas emocijas, kas līdzinās tām, kuras viņam bija pirmajā sezonā Kolumbusā. "Mēs rūpējamies viens par otru. Ja kāds pieļauj kļūdu, tad atradīsies kāds, kurš to labos," sacīja latviešu vārtsargs. "Mēs zinām savu misiju un zinām, kur gribam būt čempionāta beigās. Uz to arī iesim."
Tāpat Merzļikins norādīja, ka arī "Blue Jackets" otram vārtu vīram Džetam Grīvzam spēle iet no rokas, kas ir labi visai komandai. "Pats šovasar izmēģināju dažas citādākas lietas treniņos un izskatās, ka šobrīd tas darbojas," par savu sniegumu sezonas ievadā sacīja 31 gadu vecais latviešu vārtsargs. "Vienkārši jāturpina strādāt un jānotur uzņemtais kurss."
Merzļikins šajā sezonā laukumā devies trīs spēlēs, izcīnījis divas uzvaras, atvairījis 92,7% metienu un vidēji savos vārtos ielaidis 2,69 ripas. "Blue Jackets" ar sešiem punktiem sešās spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs piektdien, kad savā laukumā uzņems Vašingtonas "Capitals" hokejistus.