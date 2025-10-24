Denisam Vasiļjevam pieticīgs rezultāts Ķīnas "Grand Prix" posma īsajā programmā
Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs piektdien Ķīnā Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) daiļslidošanas "Grand Prix" posma īsajā programmā ieņēma 11. vietu.
Īsajā programmā Vasiļjevs sakrāja 66,54 punktus, ieņemot 11. vietu 12 sportistu sacensībās. Labāko rezultātu 94,13 punkti sasniedza japānis Šuns Sato, otrais ar 90,42 punktiem bija Itālijas sportists Daniels Grasls, bet trešais ar 88,33 punktiem - Kazahstānas pārstāvis Mihails Šaidorovs.
Vasiļjevam neraugoties uz lielisku un izjustu slidojumu par labāko rezultātu liedza pacīnīties divi neveiksmīgi lēcieni, no kuriem viens beidzās ar kritienu, bet otrs ar rokas pielikšanu pie ledus.
Denis Vasiļjeva slidojums:
Izvēles programmā sportisti sacentīsies sestdien, plkst. 13.40 pēc Latvijas laika, tiešraidē sacensības translējot "YouTube" kanālam "Skating ISU".
Iepriekšējā nedēļā jau tika ziņots, ka Vasiļjevs neturpinās trenēties 2006. gada olimpiskā vicečempiona šveicieša Stefana Lambjēla vadītajā daiļslidošanas skolā Šamperī, kur 26 gadus vecais daiļslidotājs pavadīja iepriekšējos deviņus gadus. Vasiļjevs šosezon plāno startēt Milānas - Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, "Grand Prix" sacensībās Ķīnā un novembra beigās Somijā, kā arī "Golden Spin" sacensībās Horvātijā. Šī gada pasaules čempionātā viņš nodrošināja Latvijai divas kvotas 2026. gada olimpiskajās spēlēs. Sagaidāms, ka otro kvotu izmantos naturalizētais ukraiņu slidotājs Fedirs Kuļišs.
ISU "Grand Prix" fināls Japānas pilsētā Nagojā notiks decembra sākumā, un tam kvalificēsies seši labākie daiļslidotāji. Katrs sportists piedalās divos posmos.