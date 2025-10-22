FIS liedz agresorvalsts sportistiem startēt slēpošanas disciplīnās Milānas olimpiskajās spēlēs
Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācija (FIS) otrdien lēma saglabāt diskvalifikāciju Krievijas un Baltkrievijas sportistiem arī uz 2025./2026. gada sezonu, līdz ar to agresorvalstu sportisti nevarēs startēt arī neitrālo atlētu statusā nākamā gada olimpiskajās spēlēs.
Olimpiskajām spēlēm slēpošanas disciplīnās var kvalificēties tikai FIS sacensībās, bet krievu un baltkrievu sportistiem tas gaidāmajā sezonā joprojām būs liegts. Tas nozīmē, ka nav sagaidāma krievu un baltkrievu dalība distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, snovbordā, ziemeļu divcīņā un tramplīnlēkšanā.
"FIS padome otrdien balsojumā atstāja negrozītu lēmumu par Krievijas un Baltkrievijas sportistu nepielaišanu arī kā individuāli neitrālus atlētus FIS kvalifikācijas sacensībām 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm," teikts FIS paziņojumā.
Jau ziņots, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) septembra izskaņā atļāva Krievijas un Baltkrievijas sportistu klātbūtni 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs zem neitrāla karoga un ievērojot "stingrus neitralitātes nosacījumus", tomēr tikai ar attiecīgo sporta federāciju atļauju un izpildītajiem kvalifikācijas kritērijiem.
Līdzīgus lēmumus kā FIS iepriekš pieņēmusi Starptautiskā Biatlona savienība (IBU), Starptautiskā Ledus hokeja federācija (IIHF), kā arī Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija un Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija. Ziemas olimpiskās spēles Itālijā gaidāmas no nākamā gada 6. līdz 22. februārim.