"Tas bija īsts dabas brīnums!" Neparastākie šī gada novērojumi Latvijas dabā, kas lika izbrīnā ieplest acis
No eksotiskām čūskām Rīgas kāpņutelpā līdz īstiem dabas brīnumiem, kas ārkārtīgi reti sastopami pasaules mežos - 2025. gads bija bagāts ar neparastiem novērojumiem Latvijas dabā, kas lika ne vienam vien izbrīnā ieplest acis.
Gadam iesākoties kāds Varakļānu iedzīvotājs novērošanas kamerā fiksēja kādu ārkārtīgi neparastu dzīvnieku, kuru daudziem tā arī neizdevās identificēt.Iedzīvotāju domas dalījās par to, kas ir šis neparastais zvērs - vai tā ir lapsa, suns, šakālis vai koijots... Tikmēr dabas eksperti Jauns.lv paskaidroja, kas īsti redzams novērošanas kamerā, un uzsvēra, ka šī zvēra dienas ir skaitītas.
14. augustā Rihards dalījās ar zirnekļa foto, kura dēļ, kā viņš pats teica, "gandrīz nācās aiziet ar sirdi"! Tam ir liels ķermenis ar dzelteni-melni-baltu šķērssvītru zīmējumu uz tā un arī garās tievās kājiņas ir klātas ar pamīšus gaišām un tumšām joslām. Bet dažas dienas vēlāk ziņojām par to, ka Balvu pusē novērots īsts dabas brīnums - balti aļņi, kādi ir reti sastopami ne vien Latvijas, bet arī pasaules mežos.
Par izmaiņām dabā liecināja vairāku invazīvu vai Latvijā reti sastopamu sugu novērojumi mūsu dabā. Piemēram, 21. maijā mednieki Balvu novadā veica veselu pasākumu sēriju, lai nomedītu Eiropas Savienībā par invazīvo sugu atzīto jenotu īpatni. Jenoti [nejaukt ar jenotsuņiem] Latvijā tika pirmo reizi piefiksēti šī gada aprīlī. Jūlijā iedzīvotāji visā valstī sūdzējās par invazīvo Spānijas kailgliemežu uzvaras gājienu. Tāpat Latvijā aizvien biežāk tiek novērota lāču klatbūtne - ja parasti tie turējās Latvijas austrumos un ziemeļaustrumos, tad šogad lācis pirmo reizi tika fiksētas arī netālu no Kolkas. Pieminēšanas vērts ir arī tas, ka septembrī kādā Rīgas kāpņu telpā tika atrasta eksotiska čūska, kas tur bija mitinājusies vairākus mēnešus. Bet novembrī Latvijā tika pamanīts ārkārtīgi reti sastopams putns.