Marokas futbolisti pēc triumfa U-20 Pasaules kausā.
Futbols
Šodien 10:42
Marokas futbolisti pirmo reizi triumfē U-20 Pasaules kausā
Marokas U-20 vīriešu futbola izlase svētdien pirmo reizi vēsturē uzvarēja U-20 Pasaules kausa izcīņā.
Čīlē notikušā finālturnīra titula spēlē marokāņi ar rezultātu 2:0 (2:0) pārspēja vienaudžus no Argentīnas.
Abus vārtus guva Portugāles kluba "Famalicao" uzbrucējs Jasirs Zabiri. Vispirms viņš 12. minūtē ar soda sitienu iegrieza bumbu vārtu stūrī, bet 29. minūtē bija precīzs no vārtu priekšas pēc Otmana Māmmas centrējuma.
Marokas futbolisti bija pirmie apakšgrupā, kurā cīnījās ar Spāniju, Brazīliju un Meksiku, bet izslēgšanas turnīrā apturēja Dienvidkoreju, ASV un Franciju. Iepriekš kāda no Āfrikas izlasēm šajā turnīrā triumfēja 2009. gadā, kad par čempioni kļuva Gana.
U-20 Pasaules kauss norisinājies 24 reizes, un visvairāk čempiontitulu izcīnījušas Argentīna un Brazīlija, attiecīgi sešas un piecas reizes.