Deniss Vasiļjevs neturpinās trenēties leģendārā Stefana Lambjēla vadībā
foto: AP/Scanpix
Latvijas izcilākais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs.
Citi sporta veidi

Deniss Vasiļjevs neturpinās trenēties leģendārā Stefana Lambjēla vadībā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs neturpinās trenēties Stefana Lambjēla vadītajā daiļslidošanas skolā Šamperī, sociālās tīklošanās vietnēs paziņoja skola.

Deniss Vasiļjevs neturpinās trenēties leģendārā St...

26 gadus vecais Vasiļjevs Šamperī skolā pavadīja iepriekšējos deviņus gadus, bet savu 11. sezonu pieaugušo līmenī viņš neāks šajā treniņu grupā. Nākamnedēļ Vasiļjevam plānots starts Ķīnas "Grand Prix".

Vasiļjevs trenējās 2006. gada olimpiskā vicečempiona šveicieša Lambjēla vadībā. 2022. gadā Vasiļjevs izcīnīja bronzas medaļu Eiropas čempionātā.

Vasiļjevs šosezon plāno startēt olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, "Grand Prix" sacensībās Ķīnā un Somijā, kā arī "Golden Spin" sacensībās Horvātijā. Šī gada pasaules čempionātā viņš nodrošināja Latvijai divas kvotas olimpiskajās spēlēs, un otro no tām, visticamāk, izmantos Fedirs Kuļišs.

Tēmas

Deniss VasiļjevsOlimpiskās spēlesDaiļslidošana

Citi šobrīd lasa