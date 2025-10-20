Latvijas izcilākais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs.
Citi sporta veidi
Šodien 10:51
Deniss Vasiļjevs neturpinās trenēties leģendārā Stefana Lambjēla vadībā
Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs neturpinās trenēties Stefana Lambjēla vadītajā daiļslidošanas skolā Šamperī, sociālās tīklošanās vietnēs paziņoja skola.
26 gadus vecais Vasiļjevs Šamperī skolā pavadīja iepriekšējos deviņus gadus, bet savu 11. sezonu pieaugušo līmenī viņš neāks šajā treniņu grupā. Nākamnedēļ Vasiļjevam plānots starts Ķīnas "Grand Prix".