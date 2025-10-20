Basketbola čempionāta laikā Rīgā ēdinātāju apgrozījums pieauga līdz 10%
Eiropas čempionāta basketbolā laikā Rīgā ēdinātāju apgrozījums pieauga līdz 10% robežās, sacīja Latvijas Restorānu biedrības (LRB) vadītājs Jānis Jenzis, balstoties uz LRB biedru aptauju.
Viņš skaidroja, ka lielāks apgrozījuma pienesums no čempionāta noteikti būs viesnīcām, jo viesnīcu noslogojums bija salīdzinoši augsts, salīdzinot ar pagājušā gada septembri.
Jenzis skaidroja, ka čempionāta laikā ēdināšanas vietu klienti atšķīrās no "parastā" tūrista, kas vairāk koncentrējas uz gastronomijas iepazīšanu. "Sporta līdzjutējiem vairāk interesē izklaide un dzērieni, tādēļ bāri noteikti bija lielāki ieguvēji nekā restorāni," viņš minēja.
Viņš arī pastāstīja, ka čempionāta laikā ēdināšanas vietas vairāk apmeklēja tūristi no Igaunijas un Somijas, kā arī nedaudz no Vācijas, tomēr tas bija atkarīgs no tā, kuras komandas tālāk tika izslēgšanas spēlēs.
Jenzis rezumēja, ka kopumā tūrisma nozarei ir jāturpina ciešāk sadarboties ar pasākumu organizatoriem, kā arī savlaicīgi plānot mārketinga un pārdošanas aktivitātes.
LETA jau ziņoja, ka Eiropas basketbola čempionāts Rīgā notika no 27. augusta līdz 14. septembrim.
Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs septembra vidū intervijā TV3 norādīja, ka dati par Rīgā aizvadītā Eiropas čempionāta basketbolā finansiālo devumu galvaspilsētai un Latvijai kopumā ir gaidāmi pāris mēnešu laikā.
Pēc ierēdņa vārdiem, pāris mēnešu laikā viesnīcas precīzāk saskaitīs datus un kļūs skaidrs, vai sasniegtas pirms čempionāta izteiktās aplēses, ka ieguvums ekonomikai varētu būt ap 60 miljoniem eiro.
Bikovs izteicās, ka pirmā no tūrisma mītnēm saņemtā informācija esot visai pozitīva, piemēram, dažas viesnīcas ziņojušas par piepildījumu līdz pat 90%. Igauņu basketbola fanu skaits sasniedzis 8000 līdz 9000, bet daudzi no viņiem statistikā neuzrādīšoties, jo palika privātpersonu piedāvātajos īstermiņa īres dzīvokļos.
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs šogad astoņos mēnešos viesu pavadīto nakšu skaits palielinājies par 6,6% salīdzinājumā ar 2024. gada attiecīgo periodu, veidojot 3,542 miljonus.
Latvijas tūristu mītnēs augustā apkalpoti kopumā 392 900 viesu, kas ir par 3,1% vairāk nekā 2024. gada augustā, tostarp apkalpoto ārvalstu viesu skaits pieaudzis par 6,3% un bija 238 500, bet apkalpoto vietējo iedzīvotāju skaits samazinājies par 1,4%, veidojot 154 400.
Vienlaikus Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs viesu pavadīto nakšu skaits šogad augustā pieaudzis par 4,4% salīdzinājumā ar 2024. gada augustu, veidojot 706 100, tostarp ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 7,1%, veidojot 439 300, bet vietējo iedzīvotāju pavadīto nakšu skaits audzis par 0,3% un veidoja 266 800.
LRB dibināta 2017. gada nogalē, lai aizsargātu Latvijas restorānus un palielinātu to konkurētspēju.