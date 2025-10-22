Virslīgas čempiones RFS vārtsargs Pāvels Šteinbors noslēgs futbolista karjeru
Latvijas futbola izlases bijušais vārtsargs Pāvels Šteinbors svētdien aizvadīs savu karjeras pēdējo spēli, paziņoja viņa pārstāvētā RFS komanda.
40 gadus vecais Šteinbors sargās RFS vārtus mājas spēlē ar "Grobiņu". Šteinbors RFS sastāvā ir pēdējos trīs gadus, taču šosezon nav piedalījies nevienā oficiālā spēlē. Rīgas komandas sastāvā viņš kļuva par divkārtēju Latvijas čempionu un vienu reizi uzvarēja valsts kausa izcīņā.
👏 Pāvels Šteinbors svētdien pēdējo reizi savā karjerā dosies laukumā.— FC RFS (@RFSDaily) October 21, 2025
Atnāc un pasaki Pašam paldies – esi klāt viņa karjeras noslēdzošajā spēlē! https://t.co/O2Axz672zg pic.twitter.com/akihIr5p8J
Pirms pievienošanās RFS Šteinbors divas sezonas pavadīja Polijas komandā Belastokas "Jagiellonia". Pirms tam četras sezonas Šteinbors spēlēja citā šī čempionāta klubā Gdiņas "Arka", kurai pievienojās 2016. gadā rudenī, pirmajā sezonā esot komandas otrais vārtsargs, savukārt pēc tam jau pārņemot pamatvārtsarga funkcijas.
2017. gada maijā Šteinbors palīdzēja "Arka" komandai triumfēt Polijas kausa izcīņā, kas komandai ļāva nākamajā vasarā piedalīties UEFA Eiropas līgas turnīrā, kur Gdiņas klubs nepārvarēja kvalifikācijas trešo kārtu. Tāpat Latvijas sportists palīdzējis "Arka" komandai divreiz izcīnīt Polijas Superkausu.
Karjeras laikā Šteinbors pārstāvējis Polijas augstākās līgas vienību Zabžes "Gornik", Kipras komandu Ammohostas "Nea Salamis" un Dienvidāfrikas klubu Durbanas "Golden Arrows". Šteinbors starp spēlēšanu dažādās Latvijas komandās 2008. gadā bija izīrēts Anglijas otrās līgas - "Championship" - komandai "Blackpool", kuras rindās nepaspēja aizvadīt nevienu spēli, lielākoties cīnoties rezerves vienības sastāvā.
Latvijas izlasē Šteinbors laukumā bija 31 spēlē, pēdējo no tām aizvadot pērnā gada martā. Šteinbors divreiz atzīts par Latvijas gada labāko futbolistu.