SOK iesaka vairs nerīkot starptautiskas sacensības Indonēzijā
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir ieteikusi pasaules sporta federācijām pārtraukt rīkot pasākumus Indonēzijā.
Tādu lēmumu SOK pieņēmusi pēc Indonēzijas atteikšanās uzņemt Izraēlas sportistus Džakartā notiekošajā pasaules čempionātā vingrošanā. SOK valde trešdien nāca klajā ar paziņojumu, kurā teikts, ka tā arī pārtrauc "jebkāda veida dialogu" ar Indonēziju par turpmāko olimpisko sporta veidu sacensību rīkošanu šajā valstī.
Indonēzijas varas iestādes mēneša sākumā paziņoja, ka Izraēlas sportistiem tiks liegtas vīzas dalībai pasaules čempionātā, kas sākās pagājušajā svētdienā un turpināsies līdz šai nedēļas nogalei. Izraēla bija viena no 86 komandām, kas bija reģistrētas sacensībām, un tās sastāvā bija 2020. gada olimpisko spēļu zelta medaļas ieguvējs un patreizējais pasaules čempions brīvajās kustībās Artems Dolgopjats.
Indonēzija ir pasaulē visblīvāk apdzīvotā valsts ar musulmaņu vairākumu, un tā jau ilgu laiku ir pārliecinoši atbalstījusi palestīniešus. Džakartas gubernators Pramono Anungs mēneša sākumā paziņoja, ka Izraēlas un kaujinieku grupējuma "Hamās" kara izraisītā humanitārā katastrofa ir nepanesama un ka Izraēlas sportistu ierašanās vairumam indonēziešu radīs dziļas emocionālas ciešanas.
Šonedēļ attālināti tikās SOK izpildvalde, lai turpinātu apspriest situāciju Indonēzijā, kā arī "atkārtoto globālo jautājumu par sportistu piekļuvi starptautiskām sacensībām". SOK norādīja, ka "visiem sportistiem, komandām un sporta amatpersonām ir jābūt iespējai piedalīties starptautiskās sporta sacensībās un pasākumos bez jebkādas diskriminācijas no uzņēmējvalsts puses". Tā piebilda, ka olimpiskās kustības pamatprincipi ietver arī nediskrimināciju un politisko neitralitāti.
Tā paziņoja, ka pārtrauc dialogu ar Indonēziju par olimpisko spēļu, Jaunatnes olimpisko spēļu, olimpisko pasākumu un konferenču rīkošanu, kamēr tās valdība nesniegs "pienācīgas garantijas", ka visiem dalībniekiem tiks nodrošināta piekļuve valstij neatkarīgi no to valstspiederības. Turklāt tā paziņoja, ka tā ieteiks starptautiskajām sporta federācijām nerīkot turnīrus, pasākumus vai sanāksmes Indonēzijā, kamēr šādas garantijas netiks sniegtas.
Indonēzijas Olimpiskā komiteja ir uzaicināta uz SOK galveno mītni Lozannā, Šveicē, lai apspriestu šo jautājumu. Reaģējot uz MOK paziņojumu, Indonēzijas jaunatnes un sporta ministrs Ēriks Tohirs sacīja, ka valdība saprot, ka tās lēmums bloķēt Izraēlas vingrošanas delegācijas ierašanos radīs sekas. "Indonēzija turpinās aktīvi piedalīties dažādos sporta pasākumos Dienvidaustrumāzijas, Āzijas un pasaules mērogā, lai Indonēzijas sports varētu būt vēstnieks un tautas diženuma atspoguļojums pasaules acīs," ceturtdien rakstiskā paziņojumā sacīja Tohirs.
SOK ir aicinājusi Indonēzijas Olimpisko komiteju (KOI) uz pārrunām, bet KOI norāda, ka sākotnēji iepazīsies ar SOK paziņojumu. Indonēzija ir viena no valstīm, kas vai nu ir apstiprinājušas, vai apsver iespēju pieteikties uz 2036. gada olimpisko spēļu rīkošanu. Šajā sarakstā ir arī Indija un Katara. Nākamās divas vasaras olimpiskās spēles notiks 2028. gadā Losandželosā un 2032. gadā Brisbenā, Austrālijā.
Indonēzijai tika atņemtas 2023. gada Pasaules Pludmales spēļu un U-20 Pasaules kausa izcīņas futbolā rīkošanas tiesības, ņemot vērā politiskos nemierus saistībā ar Izraēlas dalību. Tobrīd vēl Izraēlas un "Hamās" karš nebija sācies. Kopš 1962. gada Āzijas spēlēm, kad Izraēla un Taivāna tika izslēgtas no sacensībām, Indonēzija ir konsekventi atteikusies uzņemt Izraēlas delegācijas.