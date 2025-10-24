Nozagta Šakila O’Nīla 180 000 dolāru vērta Range Rover automašīna
Nozagta bijušā NBA spēlētāja Šakila O’ Nīla luksusa automašīna Range Rover, kas bija īpaši pielāgota, lai 2,16 m garais basketbola leģenda ērti varētu sēdēt vadītāja krēslā.
Tiek uzskatīts, ka automašīna varētu būt nozagta pēc hakeru uzbrukuma automašīnu transportēšanas uzņēmumam. Uzņēmums, kas veica pielāgošanas darbus, šobrīd piedāvā 10 000 dolāru ASV atlīdzību par jebkādu informāciju, kas palīdzētu atgūt spēkratu.
Jaunā automašīna bija pielāgošanas procesā uzņēmumā "Effortless Motors" — darbs, kas būtu palielinājis tās vērtību līdz aptuveni 300 000 dolāru. "Effortless Motors” organizēja automašīnas pārvadāšanu no Atlantas uz Luiziānu. Tā tika paņemta pirmdien, taču nekad nenonāca galamērķī.
Kad uzņēmums sazinājās, lai noskaidrotu, kur pazudusi automašīna, noskaidrojās, ka tā pazudusi ceļā bez pēdām. Tiek uzskatīts, ka zagļi, iespējams, uzlauzuši pārvadātājfirmas sistēmu, lai iegūtu datus par auto paņemšanas vai piegādes vietām, un izmantojuši šo informāciju, lai novirzītu Šaka auto nepareizās rokās.
NBA leģenda ir labi zināms auto entuziasts, un viņa kolekcijas vērtība tiek lēsta līdz pat 4 miljoniem ASV dolāru. Tajā ietilpst, piemēram, Ferrari 355 F1 Spider, Bentley Azure, Lamborghini Gallardo un 2018 Vaydor — daudzi no tiem pielāgoti tieši viņa augumam.
O’Nīls agrāk atzinis, ka viņam pieder aptuveni 40 automašīnas, piebilstot ar humoru: “Nezinu, kāpēc.” Tagad, izskatās, ka palikušas 39.