Porziņģis slims, šonakt nepalīdzēs "Hawks" gūt pirmo uzvaru sezonā
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis gripai līdzīgu simptomu dēļ piektdien nepiedalīsies Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas otrajā mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" viesosies pie Orlando "Magic".
Mačs Orlando sāksies plkst. 2 pēc Latvijas laika.
Porziņģis sezonas pirmajā mačā guva 20 punktus, kamēr "Hawks" savā laukumā ar 118:138 piekāpās Toronto "Raptors" vienībai.
Nākamo spēli Porziņģa pārstāvētā "Hawks" vienība aizvadīs jau sestdien, kad mājās uzņems iepriekšējās sezonas čempioni Oklahomasitijas "Thunder".
Pirms sezonas sākuma Porziņģis publikai atklāja, kādēļ pēc pagājušās sezonas regulārā čempionāta varenā snieguma izslēgšanas spēlēs Bostonas “Celtics” rindās nospēlēja neierasti vāji. Izrādījies, ka viņam vēlāk tika diagnosticēts posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā. Šī kaite nav ārstējama, taču ir iespējams mazināt simptomu izpausmi.
Ko nozīmē POTS? Posturāls – saistīts ar ķermeņa stāvokli. Ortostatisks – saistīts ar stāvēšanu taisni. Tahikardija – paātrināta sirdsdarbība. Sindroms – simptomu grupa, skaidrots vietnē “medicine.lv”.
“Posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms (POTS) ir stāvoklis, kura dēļ, pieceļoties no guļus stāvokļa stāvus vai pat nedaudz pastāvot, rodas vairāku simptomu kopa, piemēram, paātrināta sirdsdarbība, reibonis, nogurums. Ir pacienti, kurus nomoka netipiska sirdsdarbības ātruma palielināšanās pēc pozīcijas maiņas vai, piemēram, tas sākas, stāvot rindā pēc pirkumiem. Ikvienam kādreiz var sareibt galva, piemēram, strauji iztaisnojoties, bet šis ir citādi un parasti tas cilvēkiem izraisa biedējošās sajūtas – sirdsdarbība ievērojami paātrinās, pat pieceļoties no sēdus pozas. Līdztekus pacienti ziņo par citiem simptomiem, tostarp reiboni, nogurumu, smadzeņu miglu un kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumiem,” skaidro ārste un piebilst, ka starp POTS pacientiem ir arī tādi, kuri sirgst ar mialģisko encefalomielītu/hroniska noguruma sindromu (ME/CFS), kam raksturīgs pēcslodzes vārgums, no kura ir grūti atgūties," norādīja Inga Orleāne, interniste, kardioloģe “Veselības centru apvienībā”.
“Svarīgi apzināties, ka POTS nav iespējams izārstēt. Tā vietā izmanto vairākas stratēģijas, lai pārvaldītu POTS simptomus. Ārstēšana ir individuāla, pamatojoties uz konkrēto simptomātiku. Galvenās ārstēšanas formas ir vingrojumi un fiziskās aktivitātes, kā arī pielāgota diēta,” viņa piebilda.