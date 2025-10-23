Arestēti NBA vienības "Trail Blazers" galvenais treneris Bilapss un "Heat" aizsargs Rozjērs
Ceturtdien tika arestēti Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Portlendas "Trail Blazers" galvenais treneris Čonsijs Bilapss, kā arī Maiami "Heat" aizsargs Terijs Rozjērs.
Bilapss un Rozjērs arestēti atsevišķi. ASV mediji vēstīja sākotnēji tikai par Maiami vienības pārstāvja arestēšanu, taču vēlāk arestēts tika arī Portlendas komandas treneris.
Jau janvārī ASV tika sākta federālā izmeklēšana par Rozjēra veiktām aizdomīgām likmēm uz 2023. gadā notikušo Šarlotas "Hornets" spēli ar Ņūorleānas "Pelicans". Viņš tobrīd pārstāvēja Šarlotas vienību un attiecīgajā mačā laukumā bija devies tikai nepilnas desmit minūtes.
NBA bija informēta par aizdomīgām likmēm uz šo cīņu, taču toreiz pēc izmeklēšanas līga nekonstatēja, ka būtu pārkāpts kāds no tās noteikumiem.
Rozjērs trešdien, "Heat" aizvadot pirmo sezonas maču, laukumā nedevās un tika apcietināts pēc tam agrā ceturtdienas rītā.
Savukārt neilgi pēc tam ESPN pavēstīja, ka arestēts arī Bilapss, kurš turēts aizdomās par dalību nelegālās pokera operācijās, kas saistītas ar mafiju.
Bilapss vada "Trail Balzers" piekto sezonu pēc kārtas, un trešdien viņa vadībā Portlendas vienība sezonu sāka ar zaudējumu, savā laukumā ar 114:118 piekāpjoties Minesotas "Timberwolves".