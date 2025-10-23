Pasaules rekordiste maratonā Čepnetiča par dopinga lietošanu diskvalificēta uz trim gadiem
foto: AFP/Scanpix
Pasaules rekordiste maratonā kenijiete Rūta Čepnetiča.
Citi sporta veidi

Pasaules rekordiste maratonā Čepnetiča par dopinga lietošanu diskvalificēta uz trim gadiem

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pasaules rekordiste maratonā kenijiete Rūta Čepnetiča par dopinga lietošanu ir diskvalificēta uz trim gadiem, ceturtdien paziņoja Vieglatlētikas integritātes savienība (AIU).

Pasaules rekordiste maratonā Čepnetiča par dopinga...

AIU paziņoja, ka Čepnetiča ir atzinusi antidopinga noteikumu pārkāpumus aizliegtā diurētiskā līdzekļa hidrohlorotiazīda lietošanu.

Čepnetičai diskvalifikācija tika piespriesta jūlijā.

Kenijas skrējēja pagājušā gada Čikāgas maratonā par gandrīz divām minūtēm pārspēja pasaules rekordu, noskrienot maratonu divās stundās, deviņās minūtēs un 56 sekundēs.

Tēmas

Kenija

Citi šobrīd lasa