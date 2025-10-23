Pasaules rekordiste maratonā kenijiete Rūta Čepnetiča.
Pasaules rekordiste maratonā Čepnetiča par dopinga lietošanu diskvalificēta uz trim gadiem
Pasaules rekordiste maratonā kenijiete Rūta Čepnetiča par dopinga lietošanu ir diskvalificēta uz trim gadiem, ceturtdien paziņoja Vieglatlētikas integritātes savienība (AIU).
AIU paziņoja, ka Čepnetiča ir atzinusi antidopinga noteikumu pārkāpumus aizliegtā diurētiskā līdzekļa hidrohlorotiazīda lietošanu.
Čepnetičai diskvalifikācija tika piespriesta jūlijā.
Kenijas skrējēja pagājušā gada Čikāgas maratonā par gandrīz divām minūtēm pārspēja pasaules rekordu, noskrienot maratonu divās stundās, deviņās minūtēs un 56 sekundēs.