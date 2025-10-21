"VEF Rīga" Latvijas basketbola derbijā izcīna uzvaru pār "Ventspili"
"VEF Rīga" otrdien Rīgā "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) spēlē ar 76:69 (21:16, 19:20, 16:10, 20:23) pārspēja Ventspili.
Nedaudz vairāk kā minūti līdz finālsvilpei ventspilnieki samazināja pārsvaru līdz diviem punktiem. Turpinājumā "VEF Rīga" atjaunoja +7, piecus punktus pēc kārtas gūstot Zairam Porteram, un mājinieki tika pie ceturtās uzvaras piecos aizvadītos mačos.
Mājinieku rindās ar 21 punktu un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Porters, kurš arī izprovocēja 12 pretinieku sodus, Rostislavs Novickis pievienoja 16 punktus, bet Arnaldo Toro iekrāja desmit punktus un 16 atlēkušās bumbas. Ventspils vienībā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Kamerons Šeltons, Artūrs Ausējs maču noslēdza ar 16 punktiem, kamēr vēl 13 punktus guva Armands Urkis.
Turnīra tabulā "VEF Rīga" ar bilanci 4-1 ir trešā, bet ventspilnieki vienu uzvaru četrās spēlēs ieņem 11. vietu 14 komandu čempionātā. LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".