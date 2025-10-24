"Riga" - Latvijas čempione futbolā!
"Riga" piektdien savā laukumā spēlēja neizšķirti ar "Tukums 2000" komandu "Tonybet" futbola virslīgas 34. kārtas mačā, nodrošinot Latvijas čempionu titulu un dalību nākamās sezonas UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā. Spēle beidzās bez gūtiem vārtiem.
Rīdzinieki vairāk uzbruka, pirmajā puslaikā izpildot 12 sitienus pa viesu vārtiem, bet tukumniekiem atbildot ar diviem sitieniem, taču vārtus gūt mājiniekiem neizdevās arī otrajā puslaikā.
Tā kā "Riga" ir labāki rādītāji šīs sezonas mačos ar tuvāko sekotāju RFS (1:0, 3:1 un 0:0), "Riga" jau ir nodrošinājusi čempionu titulu, jo RFS var panākt "Riga" komandu, bet ne apsteigt.
"Riga" Latvijas čempionātā uzvaru izcīnīja no 2018. līdz 2020. gadam. 2021. gadā rīdzinieki finišēja ceturtie, bet iepriekšējos trīs gados ieņēma otro vietu aiz "Valmieras" 2022. gadā un RFS nākamajās divās sezonās.
"Riga" šosezon ar tukumniekiem pirms piektdienas spēles bija tikusies četras reizes, trīsreiz uzvarot virslīgā un vienu reizi - Latvijas kausa spēlē. Nevienā no šīm spēlēm "Tukums 2000" komandai neizdevās gūt vārtus, bet rīdziniekiem iesitot 11 vārtus.
Sestdien "Daugavpils" mājās spēlēs ar "Super Nova" komandu, un "Liepāja" uzņems "Jelgavu", bet svētdien Jūrmalā cīnīsies "Metta" un "Auda", savukārt Rīgā būs RFS un "Grobiņas" mačs.
Pēc 34 spēlēm "Riga" komandai ir 87 punkti, 33 cīņās RFS - 78 punkti, "Liepājai" - 57, "Daugavpilij" - 47 punkti, "Auda" vienībai - 44, "Jelgavai" - 35 punkti, 34 mačos "Tukums 2000" komandai ir 31 punkts, bet 33 spēlēs "Grobiņai" ir 30 punkti, "Super Nova" komandai - 28 un "Metta" komandai - 24 punkti.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.