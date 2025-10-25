VIDEO: Rodrigo Ābols izkaujas, “Flyers” triumfē pēcspēles metienos
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols sestdien nopelnīja piecas soda minūtes par kautiņu, Filadelfijas "Flyers" savā laukumā svinot uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā ar Ņujorkas "Islanders".
"Flyers" pēcspēles metienos uzvarēja ar 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0).
Ābols laukumā pavadīja sešas minūtes un 47 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa pretinieku vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, nopelnīja piecas soda minūtes par kautiņu ar Kailu Maklīnu trešās trešdaļas sākumā, uzvarēja divos no sešiem iemetieniem un maču noslēdza ar +/- rādītāju -1.
Rodrigo Ābols izvicina dūres! 🥊 pic.twitter.com/YkjuuyyiJ7— NHL Latvija (@Latvija_NHL) October 25, 2025
Latviešu uzbrucējs šosezon laukumā ir devies četrās spēlēs, punktus negūstot un sakrājot +/- rādītāju -3.
Viesi ar Sīmona Holmstrema "golu" mazākumā un Antonī Diklēra vārtiem 27. minūtē panāca 2:0.
Kristians Dvoraks un Trevors Zīgrass rezultātu izlīdzināja, bet Maksims Ciplakovs vēlreiz vadībā izvirzīja "Islanders".
Izlīdzinājumu mājiniekiem 48. minūtē vairākumā panāca Zīgrass, kura kontā šajā mačā arī rezultatīva piespēle un otrajā sērijā realizēts pēcspēles metiens.
Trešajā metienu sērijā uzvaru mājiniekiem ar precīzu metienu sagādāja Matvejs Mičkovs, bet viesiem vienīgo reizi pēcspēles metienu otrajā sērijā realizēja Holmstrems.
Ar deviņiem punktiem astoņās spēlēs "Islanders" Austrumu konferencē ieņem septīto, bet "Flyers" - astoto vietu.
Nākamo maču "Flyers" aizvadīs otrdien, savā laukumā tiekoties ar vārtsarga Artūra Šilova pārstāvēto Pitsburgas "Penguins".