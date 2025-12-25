Top 10 Ziemassvētku filmas, bez kurām svētki vienkārši nav iedomājami
Ziemassvētki ir gada brīdis, kad pasaule uz mirkli kļūst klusāka, sirdis — maigākas, bet mājas piepildās ar gaismām, smaržām un siltu kopābūšanu. Tas ir laiks, kad ģimenes sapulcējas pie viena galda, brīdi noliek malā ikdienas steigu un ļaujas vienkāršam, bet tik ļoti nepieciešamam svētku brīnumam. Un kas gan var šo brīnumu paildzināt labāk par kopīgi skatītu Ziemassvētku filmu?
Viens pats mājās
“Viens pats mājās” ir viena no vispazīstamākajām un mīlētākajām Ziemassvētku filmām, kas kopš 1990. gada kļuvusi par īstu svētku klasiku. To joprojām ik gadu skatās ģimenes visā pasaulē, radot tradīciju bez kuras daudzi Ziemassvētkus pat vairs neiedomājas.
Filmas centrā ir astoņgadīgais Kevins, kuru neaizmirstami atveido Makolijs Kalkins. Pēc strīdiem ar brāļiem un māsām, un lielā pirmsceļojuma haosa, viņa ģimene nejauši atstāj Kevinu vienu mājās tieši svētku laikā. Kad divi neveikli zagļi noskata māju saviem plāniem, Kevins drosmīgi ņem lietas savās rokās un, izmantojot radošus un bieži vien asprātīgi komiskus slazdus, pārvērš savu māju par īstu Ziemassvētku kaujas lauku.
Filma kļuva ne vien par sirsnīgu svētku favorītu, bet arī par vienu no visu laiku ienesīgākajām Ziemassvētku filmām. Uzņemta ar aptuveni 18 miljonu ASV dolāru budžetu, tā guva milzu komerciālus panākumus un nopelnīja vairāk nekā 476 miljonus dolāru visā pasaulē. Šie panākumi iedvesmoja arī turpinājumu — “Viens pats mājās 2: Pazudis Ņujorkā” (1992), kas daudziem kļuva tikpat mīļš kā oriģināls.