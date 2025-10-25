Latvijas vīriešu hokeja izlases vārtsargam Kristeram Gudļevskim tiks veikta operācija.
Sporta zvaigznes
Šodien 13:59
Gudļevskim savainojuma dēļ tiks veikta operācija
Latvijas vīriešu hokeja izlases vārtsargam Kristeram Gudļevskim tiks veikta operācija, pēc kuras viņam nāksies izlaist vairākus mēnešus, sestdien paziņoja viņa pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins".
Brēmerhāfenes komanda vēsta, ka latvietis ticis pie savainojuma treniņā un tuvākajā laikā viņam tiks veikta operācija.
Gudļevskis, kurš divas reizes atzīts par Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) labāko vārtsargu, šosezon septiņās spēlēs vidēji atvairījis 92,1% metienu un ielaidis 2,4 vārtus.
"Fischtown Pinguins" ar 21 punktu 13 mačos DEL turnīra tabulā atrodas sestajā pozīcijā.