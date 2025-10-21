Futbolists Jānis Ikaunieks ar sieviņu Elzu pirmo reizi publiskojuši savu dvīnīšu foto
Latvijas labākais futbolists un viņa sieva Elza pirmo reizi sociālajos tīklos publiskojuši savu dvīnīšu foto. Meitenītes Gabriela un Karolīna nāca pasaulē 5. septembrī.
"Kad sapratu, ka meitenes dzims piektdien, uzreiz atskrēju no Jūrmalas uz Rīgu. Viss notika ātri. Piektdien deviņos ierados slimnīcā pie Elzas, un 45 minūtes vēlāk viņas bija piedzimušas – ar deviņu minūšu starpību," tolaik "Privātajai Dzīvei" noradīja laimīgais tētis. Nu meitas jau nedaudz paaugušās un futbolists sniedzis nelielu foto ieskatu par to, kā viņiem ar sieviņu meitu audzināšanā līdz šim gājis. Publicēti foto gan no slimnīcas palātas, gan mīlīgi foto no pāra ikdienas.
Jānis Ikaunieks (dzimis 1995. gada 16. februārī Kuldīgā) profesionāls futbolists, kurš spēlē uzbrūkošā pussarga pozīcijā. Pašlaik viņš pārstāv Latvijas klubu Rīgas FS un Latvijas nacionālo futbola izlasi. 30 gadus vecais RFS futbolists Latvijas izlasē laukumā devies 71 spēlē un guvis 12 vārtus.