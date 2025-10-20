Čehijas hokeja leģenda Jāgrs, kas nesen viesojās Rīgā, uzsāk jau karjeras 38. sezonu
Nedēļas nogalē Čehijā pirmās divas sezonas spēles vietējā hokeja līgā aizvadīja Jaromīrs Jāgrs, palīdzot vienā no tām Kladno "Rytiri" arī uzvarēt. 53 gadu vecumā viņš sācis jau savu 38. karjeras sezonu.
Piektdien, 17. oktobrī, savu garo hokejista karjeru paildzināja čehu hokeja leģenda Jaromīrs Jāgrs. Viņš Čehijas augstākās līgas komandā Kladno "Rytiri" devās laukumā izcīnītajā uzvarā pret Vitkovices "Ridera" (tajā spēlē Ralfs Freibergs) ar 3:1. Jāgrs devās laukumā 53 gadu un 244 dienu vecumā, uz ledus pavadot 10:08 minūtes un spēlējot pat vairākumā. Ar ierakstiem statistikā Jāgrs, kurš spēlēja ceturtajā uzbrucēju virknējumā, gan neatzīmējās.
Pirmo sezonas spēli čehu hokeja leģenda, kas vēl augusta beigās viesojās Latvijas galvaspilsētā Rīgā "EuroBasket 2025" laikā, aizvadīja "Kladno" 15. cīņā. Tas tāpēc, ka viņš dziedēja nelielu savainojumu. Pēc savas debijas šajā sezonā Jāgrs ar medijiem nerunāja. Ja pirmajā spēlē ar Jāgru ierindā izdevās uzvarēt, tad nākamajā gan tā nenotika. Svētdien, 19. oktobrī, klubs ar 1:4 kapitulēja "Mountfield", kuru pārstāv Oskars Batņa. Šajā spēlē 53 gadus vecais hokejists laukumā pavadīja 11:27 minūtes, reizi metot uz vārtiem un nopelnot negatīvu lietderību (-1).
Pagājušās sezonas laikā Jāgrs ziņoja, ka plāno pēc 2024./2025. gada sezonas noslēgt savu garo hokejista karjeru. Tā gan nav noticis. Pagājušās sezonas laikā 53 gadus vecais Jāgrs nospēlēja 39 Čehijas augstākās līgas spēlēs, gūstot piecus vārtus un izdarot 11 rezultatīvās piespēles. Augstākajā līgā kopš atgriešanās "Rytiri" viņa rezultatīvākā sezona bijusi 2021./2022. gadā, kad 43 spēlēs viņš iespēja 19 punktus. Pēdējās divās sezonās Kladno spēlēja Eduards Tralmaks, pirms pārcelšanās uz Detroitas "Red Wings" sistēmu kļūstot par Čehijas pamatturnīra rezultatīvāko spēlētāju.
Komandā, kurā viņš 16 gadu vecumā debitēja profesionālajā hokejā, Jāgrs atgriezās 2018. gadā. No 2017. līdz pat šī gada sākumam viņš bija "Kladno" īpašnieks, taču, lai uzlabotu komandas finansiālo stāvokli, šogad vairākuma kapitāldaļas (80%) pārdeva. Ar "Kladno" viņš vēlas vismaz reizi sasniegt Čehijas līgas izslēgšanas spēles, kurās vienība vēl nekad komandas pastāvēšanas vēsturē nav tikusi. Pagaidām šajā sezonā "Kladno" ar izcīnītajiem 17 punktiem ieņem priekšpēdējo pozīciju.
Jaromīrs Jāgrs ar 766 vārtiem ir NHL vēsturē visu laiku ceturtais labākais snaiperis, bet rezultativitātes punktos (766+1155, 1921 punkts kopā) viņš atpaliek tikai no Veina Grecka, kurš NHL karjeras laikā ieguva 2857 punktus. Kopā ar Pitsburgas "Penguins" Jāgrs divas reizes kļuva par Stenlija kausa ieguvēju.
