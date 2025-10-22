Bijušais Latvijas izlases vārtsargs Sergejs Naumovs trenēs NHL kluba "Islanders" vārtsargus. Galvenais treneris ir leģendārais vārtuvīrs Patriks Ruā!
foto: REUTERS/SCANPIX
Sergejs Naumovs un uzbrucējs Aleksandrs Beļavskis 2002. gada pasaules čempionātā
Hokejs

Bijušais Latvijas izlases vārtsargs Sergejs Naumovs trenēs NHL kluba "Islanders" vārtsargus. Galvenais treneris ir leģendārais vārtuvīrs Patriks Ruā!

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Bijušais Latvijas vīriešu hokeja izlases vārtsargs Sergejs Naumovs kļuvis par Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Ņujorkas "Islanders" vārtsargu treneri, ziņo hokeja apskatnieks Eliots Frīdmans.

Bijušais Latvijas izlases vārtsargs Sergejs Naumov...

Naumovs kopš pagājušās sezonas strādāja Amerikas hokeja līgas (AHL) komandā Bridžportas "Islanders", kas ir Ņujorkas vienības fārmklubs, kā vārtsargu treneris.

Frīdmans vēsta, ka pēc otrdien aizvadītās spēles, kurā Ņujorkas klubs izcīnīja uzvaru ar 4:3 pār Sanhosē "Sharks", no NHL vienības vārtsargu trenera amata atbrīvots Pjēro Greko, un turpmāk vārtsargus trenēšot Naumovs.

Naumovs kopš 2014./2015. gada sezonas strādāja Krievijā, nepametot Kontinentālās hokeja līgas klubu Maskavas CSKA arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Jāpiebilst, ka "Islanders" galvenais treneris ir viens no visu laiku izcilākajiem hokeja vārtsargiem Patriks Ruā, kurš savas 18 gadu karjeras laikā četras reizes izcīnīja Stenlija kausu (1986. un 1993. gadā ar Monreālas "Canadiens" - joprojām pēdējā reize, kad Kanādas komanda izcīnīja šo trofeju, bet pēc skandalozās aizmainīšanas uz Kolorādo "Avalanche" uzreiz izcīnīja Stenlija kausu arī tur kopā ar latvieti Sandi Ozoliņu 1996. gadā, kā arī 2001. gadā), 11 reizes piedalījās Visu zvaigžņu spēlēs,  trīsreiz izcīnījis Vezinas balvu kā NHL labākais vārtsargs, trīsreiz arī Kona Smaita balvu kā Stenlija kausa izcīņas vērtīgākais spēlētājs.

"Islanders" sezonas ievadā ar sešiem izcīnītiem punktiem sešos aizvadītajās spēlēs Austrumu konferencē atrodas 12.pozīcijā.

Tēmas

Sergejs NaumovsNHLAHLSanhosē "Sharks"Monreālas "Canadiens"Kolorādo "Avalanche"Ņujorkas "Islanders"Maskavas CSKA

Citi šobrīd lasa