Bijušais Latvijas izlases vārtsargs Sergejs Naumovs trenēs NHL kluba "Islanders" vārtsargus. Galvenais treneris ir leģendārais vārtuvīrs Patriks Ruā!
Bijušais Latvijas vīriešu hokeja izlases vārtsargs Sergejs Naumovs kļuvis par Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Ņujorkas "Islanders" vārtsargu treneri, ziņo hokeja apskatnieks Eliots Frīdmans.
After last night’s game — a 4-3 win over San Jose — the Islanders made a change at goalie coach.— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) October 22, 2025
Sergei Naumov — who was at AHL Bridgeport and has a history with Ilya Sorokin — replaces Piero Greco
Naumovs kopš pagājušās sezonas strādāja Amerikas hokeja līgas (AHL) komandā Bridžportas "Islanders", kas ir Ņujorkas vienības fārmklubs, kā vārtsargu treneris.
Frīdmans vēsta, ka pēc otrdien aizvadītās spēles, kurā Ņujorkas klubs izcīnīja uzvaru ar 4:3 pār Sanhosē "Sharks", no NHL vienības vārtsargu trenera amata atbrīvots Pjēro Greko, un turpmāk vārtsargus trenēšot Naumovs.
Naumovs kopš 2014./2015. gada sezonas strādāja Krievijā, nepametot Kontinentālās hokeja līgas klubu Maskavas CSKA arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Jāpiebilst, ka "Islanders" galvenais treneris ir viens no visu laiku izcilākajiem hokeja vārtsargiem Patriks Ruā, kurš savas 18 gadu karjeras laikā četras reizes izcīnīja Stenlija kausu (1986. un 1993. gadā ar Monreālas "Canadiens" - joprojām pēdējā reize, kad Kanādas komanda izcīnīja šo trofeju, bet pēc skandalozās aizmainīšanas uz Kolorādo "Avalanche" uzreiz izcīnīja Stenlija kausu arī tur kopā ar latvieti Sandi Ozoliņu 1996. gadā, kā arī 2001. gadā), 11 reizes piedalījās Visu zvaigžņu spēlēs, trīsreiz izcīnījis Vezinas balvu kā NHL labākais vārtsargs, trīsreiz arī Kona Smaita balvu kā Stenlija kausa izcīņas vērtīgākais spēlētājs.
"Islanders" sezonas ievadā ar sešiem izcīnītiem punktiem sešos aizvadītajās spēlēs Austrumu konferencē atrodas 12.pozīcijā.