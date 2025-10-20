Virs pusmiljardam eiro. NBA jauns rekordists karjerā gūtajos ienākumos
Nedēļas nogalē Kevins Durants pagarināja līgumu ar Hjūstonas "Rockets" uz divām sezonām. Tas ļāvis viņam apsteigt Lebronu Džeimsu un kļūt par ienākumiem bagātāko Nacionālās basketbola līgas basketbolistu karjeras griezumā.
Kevins Durants, kuru Hjūstonas "Rockets" šovasar piesaistīja rekordlielā maiņas darījumā, pagarināja līgumu ar komandu uz divām sezonām par 90 miljoniem dolāru jeb 77,2 miljoniem eiro. Durants varēja noslēgt pagarinājumu par 120 miljoniem, taču izvēlējās ļaut Hjūstonai saglabāt finansiālo elastību nākotnē.
Šis darījums viņam ļāvis kļūt par NBA visu laiku pelnošāko basketbolistu. Līdz šī līguma pagarinājuma beigām (būs spēkā līdz 2027./2028. gada sezonas beigām) Durants savā karjerā būs nopelnījis gandrīz 600 miljonus ASV dolāru (598,2 miljonus) jeb ap 515 miljoniem eiro. Šie ienākumi bijuši tikai un vienīgi no līgumiem ar pārstāvošajiem klubiem ("Thunder", "Nets", "Warriors", "Suns" un tagad "Rockets"), neņemot vērā vēl ienākumus no sponsoru līgumiem un citiem. Jāmin, ka tie gan ir pirms nodokļu nomaksas. Teksasā, kur bāzējas Hjūstona, gan viņam par tiem nenāksies uztraukties.
Pirms šī darījuma NBA vēsturē pelnošākais spēlētājs bija Lebrons Džeimss, kurš gatavojās aizvadīt savu 23. sezonu līgā. Viņa karjeras ienākumi no līgumiem NBA komandās lēšami 581,3 miljonu vērtībā jeb 498 miljoni eiro. Pirmajā desmitniekā vēl atrodas tādi basketbolisti kā Stefens Karijs (532 miljoni dolāru), Pols Džordžs (520 miljoni dolāri), Žoels Embīds (516 miljoni dolāri), Kairijs Ērvings (511 miljoni dolāri), Džeimss Hārdens (509 miljoni dolāri), Damians Lilards (482 miljoni dolāri), Rasels Vestbruks (469 miljoni dolāri) un Džeisons Teitums (arī 469 miljoni dolāri).
No NBA līgumiem pie 235 miljoniem ienākumiem pirms nodokļu nomaksas ticis Latvijas spožākais basketbolists Kristaps Porziņģis. Viņš jauno sezonu sāks savā karjeras piektajā komandā, Atlantas "Hawks". Šī ir arī viņa esošā līguma noslēdzošā sezona, kurā viņš pelnīs 30,7 miljonus ASV dolārus jeb aptuveni 26,35 miljonus eiro. Porziņģis izteicies, ka līgumu pagarināt viņš nesteidzas, jo vispirms vēlas spēlēt atkal augstākajā līmenī. Esošo līgumu viņš var pagarināt visas nākamās sezonas laikā.
Jaunā NBA sezona sāksies naktī uz 22. oktobri. To kā čempione sagaidīs Oklahomasitijas "Thunder", kas iepriekšējās sezonas finālsērijā ar 4-3 pieveica Indiānas "Pacers". Tieši "Thunder" pirms sezonas tiek saukta par galveno favorīti uz titula atkārtojumu, taču tai var būt vērā ņemamas konkurentes jau Rietumu konferencē. Atlantas "Hawks" sezonas pirmo spēli aizvadīs naktī uz 23. oktobri, kad spēkosies pret Toronto "Raptors".