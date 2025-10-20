Spānijas "La Liga" komandas vienojas par savdabīgu protestu, kuru TV kameras nepārraida
Spānijas "La Liga" čempionāta devītās kārtas ietvaros čempionāta katra spēle iesākās ar protestu pret izlemto spēli ASV, un futbolistu palikšanu uz vietas pirmo 15 sekunžu laikā. Šo akciju gan nepārraidīja televīzijā.
Šī gada augustā Spānijas “La Liga” futbola čempionāta vadība pieņēma lēmumu pārcelt 21. decembrī gaidāmo turnīra spēli 17. kārtas ietvaros starp “Barcelona” un “Villarreal” uz ASV Floridas “Hard Rock Stadium”, kas ir mājvieta NFL komandai Maiami “Dolphins”.
Jau šāda lēmuma pieņemšanas brīdī, kas sekoja uzreiz pēc tam, kad A sērija lēma nākamā gada februārī “Como” un “Milan” maču aizvadīt Austrālijā, to kritizēja Spānijas lielākie klubi ar Madrides “Real” priekšgalā. “Tā ir to fanu apbalvošana, kuri seko mūsu līgai līdz Āzijā vai ASV un kuri maksā, lai redzētu mūsu spēles. Tas ir žests viņiem. Šāds solis ir tikai labs futbolam un tas popularizēs “La Liga” turnīru,” teica Spānijas Futbola federācijas prezidents. Soli kritizēja arī UEFA prezidents Aleksanders Čeferins, paužot satraukumu, vai šādi lēmumi nevarētu radīt līdzvērtīgus precedentus arī nākotnē. UEFA gan negribīgi, taču apstiprināja spēles norisi ārpus Spānijas.
Sestdien, 18. februārī, “La Liga” devītās kārtas ietvaros turpinājās protesti pret šo lēmumu, nu jau iesaistoties futbolistiem. Visās kārtas spēlēs, kas norisinājās nedēļas nogales garumā, vienību futbolisti pirmo 15 sekunžu laikā palika uz vietas un neveica nekādas kustības. Šādu protesta formu kā pirmie iesāka “Oviedo” un “Espanyol” komandas dienu iepriekš.
Šādai akcijai gatavojās arī TV translāciju nodrošinātāji. "Oviedo" un "Espanyol" spēles ievadā tika rādīts stadions no ārpuses, Barselonas dueļa pret “Girona” pirmo 15 sekunžu laikā TV kameras demonstrēja tribīnēs sēdošos fanus, bet citās spēlēs no augšas translēja centra apli, tādējādi izvairoties parādīt pilnu laukuma skatu ar visiem futbolistiem, kuri nekustīgi stāv.
❌ La Liga cut the LIVE broadcast during the first 20 seconds of the Espanyol–Oviedo match, showing exterior shots of the stadium instead.— Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) October 17, 2025
After both teams’ players decided to protest against the idea of taking league matches outside Spain,
so they stood still for the first… https://t.co/cJJhAquPmV pic.twitter.com/CdUKvu58US
La Liga footballers protest by NOT playing football in first 15 SECONDS of every match.— Gemma Soler (@gemma_soler) October 18, 2025
Protest against Barcelona vs Villarreal playing an official match in Miami, USA. pic.twitter.com/volV61DT2G
Protestu iniciēja Spānijas Futbolistu asociācija, kas savā izplatītajā paziņojumā atklājusi ieceres mērķus. “Sazinājāmies ar katras “La Liga” komandas kapteini, lai aicinātu simboliski protestēt pret līgas caurspīdīguma, dialoga un saskaņotības trūkumu.” Asociācija nelūdza protestēt “Barcelona” un “Villarreal” – komandām, kurām ieplānota spēle ASV, taču tās tik un tā piedalījās protestā. “Jutām, ka arī mums ir jāpiedalās aiz cieņas pret saviem kolēģiem,” motivāciju skaidroja Barselonas spēlētājs Pedri.
Kamēr Barselonas prezidents Žoans Laporta spēli ASV novērtējis kā lielisku šovu, tikmēr ieceri kritizē vienības treneris Hansi Fliks. “Ne es, ne spēlētāji ir priecīgi par šo lēmumu. “La Liga” pati izlēma, kur mēs aizvadīsim šo spēli.” Šādu soli pēc spēles pret “Getafe” kritizēja arī Madrides “Real” galvenais treneris Šavi Alonso. “Esam pret šo spēli Maiami. Uzskatām, kas tas grauj turnīra prestižu. Nav vienprātības vai notikušas konsultācijas par to, ka jāaizvada spēle neitrālā laukumā. Protesti ir pozitīva atbilde un arī to sentiments ir pozitīvs. Ticam, ka šāda spēle varētu notikt neitrālā laukumā, ja tam visi piekristu, bet tas nav šis gadījums.”
Pēc deviņām aizvadītajām spēļu kārtām ar 24 punktiem līgas līdere ir Madrides “Real”, kam seko “Barcelona” ar 22 punktiem un “Villarreal” ar 17. Iepriekšējā sezonā par čempioni kronēja Barselonas komandu.