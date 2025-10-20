Pēc triumfa Spānijā Darja Semeņistaja oficiāli debitē WTA ranga simtniekā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā par vienu pozīciju pakāpusies uz 24. vietu, bet Darja Semeņistaja labāko simtniekā debitē 92. pozīcijā.
Ostapenko iepriekšējā nedēļā turnīros nespēlēja, bet Semeņistaja piedalījās Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-100 turnīrā, kurā izcīnīja titulu un rangā pakāpās par deviņām vietām. Semeņistaja jau iepriekš vairākas nedēļas bija tuvu top100.
Vēl no Latvijas tenisistēm Anastasija Sevastova ir noslīdējusi par četrām pozīcijām zemāk, ieņemot 208. vietu, Kamilla Bartone pakāpusies par septiņām ailītēm (569.), Adelina Lačinova rangā zaudējusi 49 vietas (625.), bet Beatrise Zeltiņa ir astoņas pozīcijas zemāk (692). Kāpumi ir Diānai Marcinkēvičai par 44 vietām (795.), Elzai Tomasei par deviņām pozīcijām (939.), kā arī Margaritai Ignatjevai par sešām ailītēm (1436.).
WTA ranga pirmajā pieciniekā izmaiņas nav notikušas un līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko poliete Iga Švjonteka, bet aiz viņas ir trīs amerikānietes - Korija Gofa, Amanda Aņisimova un Džesika Pegula. Par divām pozīcijām pakāpušās itāliete Jasmīne Paolīni un Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, vienu pozīciju zaudējusi amerikāniete Medisona Kīza, par trīs atkāpusies krieviete Mirra Andrejeva, bet arī šonedēļ labāko desmitnieku noslēdz viņas tautiete Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi septīto pozīciju, bet Darja Semeņistaja zaudējusi četras pozīcijas un ir 163. vietā. Kāpumi ir Bartonei par 18 vietām (443.), Marcinkēvičai par 40 pozīcijām (472.), bet Sevastova savu vietu nemaina (492.). Tālāk rangā ir vēl astoņas latvietes, no kurām ievērojamākais kāpums - par 66 ailītēm - ir Tomasei (668.). Dubultspēļu ranga līdere ir čehiete Kateržina Sinjakova, kurai seko amerikāniete Teilore Taunsenda.