Basketbols
Šodien 08:40
Porziņģis izlaiž spēli, bet "Hawks" izcīna pirmo uzvaru sezonā
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Atlantas "Hawks" piektdien izcīnīja panākumu.
"Hawks" viesos ar 111:107 (25:24, 26:37, 27:25, 33:21) pārspēja Orlando "Magic", tiekot pie pirmā panākuma šosezon.
Atlantas vienībai slimības dēļ nevarēja palīdzēt Porziņģis, kā arī Zakarijs Risašē, kurš sezonas pirmajā mačā iedzīvojās potītes savainojumā.
"Hawks" uzvaru sekmēja Trejs Jangs, kurš mača pēdējās sekundēs guva sešus punktus un noslēdza spēli ar 25 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, kamēr vēl 19 punktus pievienoja Nikeils Aleksandrs-Volkers.
Mājinieku rindās ar 27 punktiem un sešām bumbām zem groziem izcēlās Francs Vāgners, bet vēl 15 punktus iekrāja Desmonds Beins un Tristans da Silva.
"Hawks" nākamo mācu aizvadīs sestdien, savā laukumā uzņemot pagājušās sezonas čempioni Oklahomasitijas "Thunder".