Favorīti, MVP kandidāti un Porziņģis stiprina Atlantu: ar čempiones viesošanos Hjūstonā sāksies jaunā NBA sezona
Naktī uz trešdienu, 22. oktobri, ar čempiones Oklahomasitijas “Thunder” un vasarā krietni pastiprinājušos Hjūstonas “Rockets” dueli sāksies 2025./2026. gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezona. Latvietis Kristaps Porziņģis to uzsāks savas karjeras piektajā komandā – Atlantas “Hawks”, kas starpsezonā kļuvusi spēcīgāka.
2024./2025. gada sezona noslēdzās ar septiņu spēļu finālsēriju starp “Thunder” un Indiānas “Pacers”. Pirmo titulu zem “Thunder” kluba vārda izcīnīja Oklahomasitija. Vasarā NBA komandas veikušas nopietnas sastāvu izmaiņas un tās skārušas arī vienīgo latvieti līgā, Kristapu Porziņģi. Viņu Bostonas “Celtics” maiņas darījumā aizmainīja uz Atlantas “Hawks”, kas mēģina izveidot konkurētspējīgu vienību ap savu zvaigzni Treju Jangu.
Bostonas “Celtics” pārmaiņas maina spēku samēru Austrumos
Gaidāmajā sezonā, iespējams, vājāka kļuvusi Austrumu konference. Pēdējo gadu viena no līgas favorītēm Bostonas “Celtics” finanšu taupīšanas nolūkos bija spiesta krietni mainīt komandas sastāvu. Rezultātā aizmainīti tika Džrū Holidejs un Kristaps Porziņģis, bet kā brīvie aģenti to pameta Lūks Kornē un Als Horfords. Tāpat no Ahilleja cīpslas traumas turpina atkopties Džeisons Teitums, savukārt pārbaudes spēlēs traumu guva Džeilens Brauns.
Viena no Austrumu konferences favorītēm turpinās būt Klīvlendas “Cavaliers”, kura spēlēja pārliecinoši pagājušās sezonas regulārajā turnīrā (bilance 64-18), taču nespēja to vēlāk pārnest uz izslēgšanas spēlēm, izstājoties pēc otrās kārtas. Komandas līderis turpinās būt aizsargs Donovans Mičels, aizsardzības duetu veidos Evans Moblijs un Džarets Alens, bet vismaz sezonas ievadā no savainojumiem atgūsies Dariuss Garlands un Makss Struss. Starpsezonā “Cavaliers” maiņas darījumā no “Bulls” piesaistīja saspēles vadītāju Lonzo Bolu, kā arī pievienoja veterānus kā Leriju Nensu un Tomasu Braientu.
Iespējams, par Austrumu konferences favorīti var saukt arī Ņujorkas “Knicks”, kas iepriekšējā sezonā spēja apturēt Bostonas “Celtics”, taču vēlāk konferences finālā piekāpās Indiānas “Pacers”. Iespējams tieši tas vasarā liedza turpināt darbu komandā galvenajam trenerim Tomam Tibodo, kuru nomainījis Maiks Brauns. Komandas līderis turpinās būt Džeilens Bransons. Starpsezonā komanda pagarināja līgumu ar Mikalu Bridžesu, kā arī piesaistīja Džordanu Klārksonu un Gēršonu Jabuseli.
Par Austrumu konferences vadošās komandas lomu var cīnīties arī Orlando “Magic”. Paulo Bankero un brāļi Vāgneri (Francs un Morics, otrais gan atkopjas no krustenisko saišu traumas) veido nozīmīgu spēku, ko vasarā maiņas darījumā no Memfisas “Grizzlies” papildināja Desmonds Beins. Starpsezonas soļi, atdodot četras pirmās kārtas drafta izvēles pret Beinu un piešķirot Bankero maksimālo līgumu, norāda uz iešanu uz visu banku.
Apskatnieki par vienu no Austrumu konferences favorītēm saredz Atlantas “Hawks”, uz kuru pārcēlies Kristaps Porziņģis. Starpsezonā blakus Trejam Jangam komanda piesaistījusi arī aizsardzības speciālistu Nikeilu Aleksandru-Vokeru, kā arī snaiperi Lūku Kenardu. Apskatnieki saredz, ka Porziņģis Atlantas rindās var spēlēt līdz 60 regulārā turnīra spēlēs, kurās ar savu sniegumu garā gala pozīcijā var palīdzēt komandai krietni progresēt. Jāmin, ka Porziņģis ir sava līguma pēdējā gadā, un viņš atzinis, ka ar tā pagarināšanu nesteidzas. Atlantā joprojām spēlēs pagājušās sezonas visvairāk progresējošākais basketbolists Deisons Denielss (īsi pirms sezonas pagarināja līgumu), jaunais talants Zakarijs Rizašē un no traumas atgriezīsies Džeilens Džonsons.
Iespējams, labāks sniegums sagaidāms no Filadelfijas “76ers”, kuras rindās plāno atgriezties Žoels Embīds. Viņš starpsezonā atvadījies no dažiem liekajiem kilogramiem un centies atgūt veselību. Līdera dotības būs jāturpina demonstrēt Tairīsam Maksijam, tāpat sastāva vieta atradusies veterāniem Ērikam Gordonam, Kailam Laurijam un Polam Džordžam, kurš gan sezonas ievadā savainojuma dēļ var nebūt pieejams.
Nozīmīga basketbola zvaigzne spēlē Milvoki “Bucks”, kas joprojām balstās uz Jaņņa Adetokunbo talantu. To nesen dzīvē varēja novērtēt arī Latvijas basketbola līdzjutēji, jo Jannis kopā ar Grieķijas izlasi izcīnīja bronzu “EuroBasket 2025”, šo panākumu stādot augstāk par iegūto NBA titulu. Jauno sezonu Milvoki sāks arī viņa brālis Tanasis un Alekss, tādējādi vienā komandā apvienojot trīs brāļus. No Indiānas “Pacers” tika pārvilināts Mailss Tērners, tāpat uz Milvoki pārcēlās Kouls Entonijs un Gerijs Heriss. Starpsezonā “Bucks” pārsteidzoši atvadījās no traumētā Deimjena Lilarda, kuram negribēja ļaut rehabilitāciju no traumas īstenot savās mājās Portlendā.
Grūti atkārtot pagājušās sezonas finālu būs Indiānas “Pacers”, kuras līderis Tairīss Halibērtons atgūstas no Ahilleja cīpslas traumas, bet Mailss Tērners pārcēlies uz “Bucks”. Tāpat komandu pametis veterāns Tomass Braients. Tā nav spējusi būtiski pastiprināties, līdz ar to vērtējams, ka Indiāna pret iepriekšējo sezonu ir kļuvusi vājāka. Labāko sešinieku otro gadu pēc kārtas atvēl Detroitas “Pistons”, bet cīņu par izslēgšanas spēlēm – Toronto “Raptors”.
Konkurence saasinājusies Rietumos
Otrā konferencē cīņa par uzvaru tajā varētu būt spraigāka. Lai arī pirms sezonas par favorīti sauc esošo čempioni Oklahomasitijas “Thunder”, kas starpsezonā pagarināja līgumus ar saviem kodola spēlētājiem Šeju Gildžesu-Aleksandru (četriem gadiem), Četu Holmgrenu (pieciem gadiem), Džeilenu Viljamsu (pieciem gadiem) un Džeilinu Viljamsu (trīs gadiem), tā var rēķināties ar nopietnu konkurenci.
Vasarā nopietni pastiprinājusies Teksasā bāzētā Hjūstonas “Rockets”. NBA rekordlielā darījumā tā no Fīniksas “Suns” piesaistīja 37 gadus veco Kevinu Durantu, kurš tieši Hjūstonā vēlas noslēgt savu basketbolista karjeru. Nesen puses vienojušās par divu gadu līguma pagarinājumu, kā rezultātā tieši Durants kļuvis par pelnošāko basketbolistu NBA vēsturē. Vasarā pie līgumu pagarinājumiem vai jauniem līgumiem tika Stīvens Adams, Džefs Grīns, Džabari Pārkers un Freds Vanvlīts, kurš gan pirms sezonas iedzīvojās krustenisko saišu traumā. Hjūstonā atgriezās centrs Klints Kapela, bet aizsardzību varētu diriģēt Dorians Finijs-Smits. Jāatceras, ka klubā spēlē arī turks Alperens Šengins, kurš vēl nesen savu talantu atrādīja Rīgā notikušajā “EuroBasket 2025”.
Eiropas basketbola zvaigznes uz priekšu mēģinās dzīt Denveras “Nuggets” un Losandželosas “Lakers”. Serbs Nikola Jokičs kopā ar Denveru reizi jau kļuva par NBA čempionu, un starpsezonā klubs nedaudz pamainījis sastāvu, aizmainot Maiklu Porteru un Dario Šariču. Savukārt Rasels Vestbruks to pameta kā brīvais aģents. Jokiča palīgs garajā galā būs lietuvietis Jons Valančūns, kurš vēl vasarā nebija pārliecināts par spēlēšanu Denverā un izvērtēja Atēnu “Panathinaikos” piedāvājumu. Komandā atgriezies Brūss Brauns, tāpat to papildinājuši Kems Džonsons un Tims Hārdevejs.
Luka Dončičs uzsāks savu pirmo pilno sezonu Losandželosas “Lakers”. Pagājušās sezonas laikā komanda veica šokējošu darījumu, slovēni iegūstot no Dalasas “Mavericks”. Starpsezonā slovēnis ievērojis diētu un zaudējis liekos kilogramus, kā arī ar Slovēnijas izlasi spēlējis Eiropas čempionātā Rīgā. Puses vasarā pagarināja līgumu uz trīs sezonām, kā arī piesaistīja centru Deandrē Eitonu un aizsardzības speciālistu Markusu Smārtu. Vismaz līdz novembrim gan savu 23. sezonu līgā neplāno sākt Lebrons Džeimss, kuram ir trauma. Viņa sakarā gan visdrīzāk jābilst, ka šī ir pēdējā sezona “Lakers” komandā, kas nav izteikusi piedāvājumu sadarbības turpināšanai.
Veterānu komandu izveidojusi Losandželosas “Clippers”. Savu pēdējo sezonu līgā plāno aizvadīt pieredzējušais saspēles vadītājs Kriss Pols, kurš atgriezies tieši “Clippers”. Pēc līguma izpirkšanas Fīniksā uz “Clippers” pārcēlās Bredlijs Bīls, tāpat to pastiprināja centrs Brūks Lopess un Džons Kolinss. Komanda pagarināja līgumu ar Džeimsu Hārdenu, kā arī noslēdza jaunu līgumu ar francūzi Nikolā Batumu. Pieredzes netrūks arī Goldensteitā, kurā līderis joprojām būs Stefens Karijs. No Bostonas uz Sanfrancisko pārvilināts Als Horfords, kā arī noturēti Džonatans Kaminga un Gerijs Peitons.
Savu trešo sezonu līgā aizvadīs Viktors Vembanjama, kuram iepriekšējā sezona noslēdzās priekšlaicīgi gūtās traumas dēļ. Francūzis gada laikā paaudzies par aptuveni pieciem centimetriem un tagad viņa augums lēšams 226 centimetri. Viņam palīgos garajā galā piesaistiti Lūks Kornē un Kelijs Oliniks, tāpat noturets DeĀrons Fokss. Pirmo sezonu komandā aizvadīs 2025. gada drafta otrais numurs Dilans Hārpers. Pēc pēdējo divu sezonu rezultātiem Rietumos problēmas citiem var sagādāt Minesotas “Timberwolves” ar Entoniju Edvardsu priekšgalā, bet Dalasas “Mavericks” rindās debitēs drafta pirmais numurs Kūpers Flags.
Favorīti uz titulu un MVP balvu
Pēc bukmeikeru domām ir četras galvenās favorītes cīņā par titulu. Šobrīd lielākās izredzes atvēl Oklahomasitijas “Thunder” otrajam titulam pēc kārtas. Bukmeikeri uzskata, ka nozīmīgāko konkurenci šai komandai sastādīs Denveras “Nuggets”, Klīvlendas “Cavaliers” un Ņujorkas “Knicks”.
Austrumos tieši “Cavaliers” un “Knicks” cīnīsies par uzvarētājas godu, bet ceturtās labākās izredzes uzvarēt (koeficients 11,00) atvēlēts Kristapa Porziņģa pārstāvētajai Atlantas “Hawks”. Rietumu konferencē pagaidām favorītes statuss ir “Thunder”, taču tai konkurenci izrādīs vismaz četras komandas - “Nuggets”, “Rockets”, “Lakers” un “Timberwolves”. Pagaidām tiek uzskatits, ka tieši tā, kas uzvarēs Rietumu konferencē, vēlāk kļūs par NBA čempioni.
Cīņā par regulārā turnīra vērtīgāko spēlētāju ir trīs izteikti favorīti - Šejs Gildžess-Aleksandrs, Nikola Jokičs un Luka Dončičs, aiz kā seko Jannis Adetokunbo un Viktors Vembanjama. Kristaps Porziņģis nav iekļuvis starp kandidātiem uz regulārā turnīra MVP balvas kandidātiem bukmeikeru vērtējumā.
NBA sezonas izspēlē nekas nav mainījies. Pēc 82 regulāro spēļu turnīra no katras konferences sešas labākās automātiski iekļūs “play-off”, bet sestās līdz desmitās vietas ieguvējas piedalīsies pārspēlēs, cīnoties par pēdējām divām vietām. Šīs sezonas Zvaigžņu spēle, kurā atkal mainīts formāts, gaidāma Losandželosas “Clippers” mājvietā.