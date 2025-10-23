Par iesaisti spēļu sarunāšanā diskvalificē iepriekš Latvijā spēlējošu lietuviešu basketbolistu
FIBA pieņēmusi lēmumu uz gadu par iesaisti spēļu sarunāšanā Lietuvas otrās līgas ietvaros diskvalificēt lietuviešu basketbolistu Tomu Lekūnu, kurš vēl pagājušajā sezonā spēlēja Ventspilī.
2023. gada septembrī Lietuvas pēc spēka otrās basketbola līgas Disciplinārā komiteja sodīja Tomu Lekūnu par iesaisti maču sarunāšanā un būšanu par to dalībnieku. Toreiz viņam piesprieda 500 eiro sodu un viena gada diskvalifikāciju no dalības šajā turnīrā. Veiktajā izmeklēšanā tika pierādīts, ka veiktas aizdomīgas likmes un laukumā īstenotas aizdomīgas darbības, lai šīs likmes rezultētos.
Konkrētā diskvalifikācija ir kļuvusi bargāka. FIBA Lekūnu uz vienu gadu diskvalifikāciju no visiem ar basketbolu saistītiem turnīriem. Tas nozīmē, ka šajā sezonā Lekūns nevarēs profesionāli spēlēt basketbolu. Spēlētājs nav apstrīdējis FIBA piespriesto soda mēru, līdz ar to viņš to izcietīs.
Lietuvas pēc spēka otrā līga norādījusi, ka spēļu sarunāšana netiks tolerēta. Savukārt vietējā basketbola federācija norādījusi, ka tā ir viena no lielākajām sporta sērgām. Sadarbībā ar FIBA tiek darīts viss, lai to izkaustu Lietuvas basketbola čempionātos, ieskaitot otrās līgas ietvaros. Iepriekš bez Lekūna FIBA līdzvērtīgu viena gada diskvalifikāciju piesprieda Aurimam Urbonam.
Lekūns karjeras laikā spēlējis dažādos Lietuvas augstākās līgas klubos kā Viļņas "Rytas", "Siauliai", "Pieno Žvaigždes" un Utēnas "Juventus". 2024./2025. gada sezonā viņš pārcēlās uz BK "Ventspils", esot stabilam rotācijas spēlētājam. 26 spēlēs Latvijas-Igaunijas līgā viņš vidēji izcēlās ar desmit punktiem un astoņām bumbām zem groziem, bet trijās šī turnīra izslēgšanas spēlēs guva 11,7 punktus un izcīnīja 3,7 bumbas zem groziem. Kopā ar "Ventspili" Lekūns kļuva par sudraba medaļnieku Latvijas Basketbola līgā.