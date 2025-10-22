UEFA grib izmainīt Eiropas čempionātu un Pasaules kausu kvalifikācijas sistēmu
Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) plāno veikt izmaiņas kvalifikācijas sistēmā uz Pasaules kausa (PK) un Eiropas čempionāta (EČ) finālturnīriem, trešdien vēsta vācu laikraksts "Sport Bild".
Kā ziņo izdevums, tad tiek apspriesta ideja pāriet uz pašreizējo UEFA klubu kausu izcīņas modeli, kur vairs nav grupu turnīri, bet kopējais pamatturnīrs ar izslēgšanas mačiem.
Pašreizējā kvalifikācijas sistēmā valstu izlases sadalītas apakšgrupās no groziem pēc reitinga un divas labākās pēc ranga katrā grupā parasti arī kvalificējas finālsacensībām. Jaunā sistēma padarītu kvalifikāciju pievilcīgāku līdzjutējiem un raidsabiedrībām. Tāpat tiek apspriestas citas idejas.
Kvalifikācijas turnīru reformu priekšlikumus sagatavos jauna darba grupa, ko veidos 55 dalībvalstu federācijas. Jebkuras reformas galu galā būs jāapstiprina UEFA izpildkomitejai.
"Varbūt kvalifikācijas spēles varētu izskatīties citādāk. Nebūs vairāk spēļu, bet gan interesantāks formāts, laikraksts citē UEFA prezidentu Aleksandru Čeferinu. "Mēs pašlaik par to domājam."
Tikmēr par pašu Eiropas čempionāta finālturnīru Čeferins izteicās, ka "diez vai tas mainīsies". Pēc UEFA prezidenta domām, finālturnīrā paliks 24 izlases, kas tiks joprojām tiks sadalītas sešās grupās un tālāk cīnīsies izslēgšanas kārtās.